باقة بنكية مخصصة للمواطنين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرح بنك أبوظبي التجاري مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات تحت اسم باقة «إماراتي». وتقدم هذه الباقة لمواطني الدولة تجربة مصرفية، توفر لهم العديد من المزايا، ومنها أولوية إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الفروع، ومسؤول علاقات مصرفية مخصص لخدمة العميل، وخدمة صف السيارات، فضلاً عن مركز اتصال خاص على مدار الساعة طوال الأسبوع، علاوة على توفير العديد من الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية ورسوم مخفضة.

وأوضح البنك أن «إماراتي» تتيح للمتعاملين من المواطنين فرصة الاستفادة من نقاط مكافآت برنامج الولاء «تاتش بوينتس» من بنك أبوظبي التجاري، كما توفر عروضاً حصرية لدى مجموعة من المتاجر في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى توفير عروض وخصومات مفضلة خاصة بالترفيه والتسوق. وأضاف أنه يمكن للعملاء المواطنين الاستمتاع بخصومات على رحلات السفر وحجوزات الفنادق.