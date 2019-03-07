نفاذ الاندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» أول مايو

المصدر: أبوظبي - وام

من المنتظر دخول عملية الاندماج بين بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، مرحلة التنفيذ بتاريخ الأول من مايو المقبل، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تضمنته وثيقة نشرة المساهمين التي أصدرها البنكان، وجرى بموجبها أيضاً تحديد تاريخ 20 و21 مارس الجاري لعقد الجمعية العمومية للمصادقة على القرار قبل بدء فترة الاعتراض عليه من قبل الدائنين خلال الفترة من 24 مارس الجاري وحتى 23 أبريل المقبل.

وكان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، أعلنا، في 29 يناير الماضي، أنهما قد اتفقا على بنود اندماج مقترح بينهما، والذي سيتبعه استحواذ بنك أبوظبي التجاري (بصفته البنك الدامج) على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال، حيث يشار إلى كل من عملِّية الاندماج والاستحواذ معاً بعبارة توحيد الأعمال.

ومن المفترض نفاذ الاندماج بين البنكين بموجب قانون الشركات التجارية واتفاقية الاندماج. وفي تاريخ النفاذ وعند تحقق الشروط المتفق عليها، ستنتقل أصول والتزامات بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري مقابل إصدار أسهم جديدة من الأول إلى المساهمين الحاليين في بنك الاتحاد الوطني، وعندما يصبح الاندماج نافذاً سيتم حل بنك الاتحاد الوطني، وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بالاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال من ُمساهمه الوحيد (مجلس أبوظبي للاستثمار) مقابل الاستحواذ.

وسينتج عن الاندماج وتوحيد الأعمال الذي يحظى بالدعم من قبل كل أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني (في حالة تحققه)، إنشاء بنك يتمتع بخبرات وإمكانات مالية عالية، للقيام بدور محوري لمساندة الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرى كل من مجلسي إدارتي بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني أنه سيكون للكيان الناتج عن الاندماج وضع داعم للرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والمشاركة الفاعلة في زيادة النمو الاقتصادي.