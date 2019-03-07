«اتصالات» تُطلق سلسلة عروض عبر باقات «Freedom»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن إطلاق عروض تنافسية عبر باقات «Freedom» لخط الفاتورة، وذلك عبر شبكتها، التي توفر بيانات غير محدودة مع حرية اختيار عدم الالتزام بعقد اشتراك، أو الاشتراك بعقد لمدة سنة، الأمر الذي يوفر المرونة للعملاء مع الكثير من المزايا الإضافية.

ويمكن للمتعاملين الاختيار من بين ستة عروض مختلفة، من ضمنها بيانات بسعة 200 غيغابت، و250 دقيقة مرنة، أو 500 دقيقة مقابل 175 درهماً، وأيضاً يمكن للمشتركين الاستمتاع ببيانات غير محدودة و1000 دقيقة مرنة، أو 2000 دقيقة محلية مقابل 500 درهم.

وتضمنت باقات «Freedom»، سواء بعقد اشتراك أو من دون، فرصة الاشتراك بخدمة Apple Music، وخدمة StarzPlay لمدة ستة أشهر مجاناً.

وتأتي جميع باقات Freedom، مع 100 ساعة مجانية، للوصول إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) شهرياً، والتي يمكن استخدامها في أكثر من 350 موقعاً بأنحاء دولة الإمارات.