أبرز 7 تمارين للمسافرين على الرحلات الجوية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يسهم الضغط الجوي المختلف على متن الطائرات في انخفاض سرعة الدورة الدموية، كما يتسبب الجلوس لفترات طويلة في جلطات بالأوردة الدموية العميقة، لذلك يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة وتحريك أجزاء الجسم بشكل مستمر أثناء السفر جواً، إذ يؤدي ارتفاع الطائرة عند الإقلاع إلى انخفاض الضغط في مقصورة الركاب.

ولكي يبقى المسافر في حالة انتعاش أثناء وبعد رحلة طويلة، عليه أن يحاول تنفيذ بعض التمارين الرياضية كل بضع ساعات أثناء السفر بالطائرات، وذلك وفقاً للموقع الشبكي لـ«طيران الإمارات» الذي ينصح المسافرين بإجرائها، وتتمثل في:

1- تحريك القدمين بشكل دائري عند الكاحل 20 مرة لكل قدم.

2- ارفع أحد الردفين عن المقعد، بحيث يتم شد العضلات بهذا الجانب. وكرر هذا التمرين مع كل جانب خمس مرات.

3- اضغط على الرُكبتين والفخذين معاً، وشد عضلات الأرداف، ثم قم بالعد حتى تصل إلى الرقم خمسة، وكرر ذلك خمس مرات.

4- اضغط بالجزء الأصغر من ظهرك على المقعد، بحيث تجعل الكتفين للأمام، وقم بالتبديل بحيث يضغط كتفاك على المقعد، وكرر ذلك خمس مرات.

5- اجعل ذراعيك على الجنبين، وقم بتدوير الكتفين للأمام 10 مرات، وللخلف 10 مرات.

6- حرك رأسك ببطء في أحد الاتجاهات، ثم كرر ذلك مع الاتجاه الآخر 10 مرات.

7- ارفع الكعبين واضغط بالأصابع على الأرضية، ثم ارفع أصابعك واضغط بالكعبين على الأرضية 10 مرات مع كل قدم.