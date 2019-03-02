مصرف الإمارات للتنمية يصدر بنجاح أول سندات من جهة اتحادية بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: أبوظبي -وام

وجرى إطلاق السندات ضمن برنامج "الإصدار متوسط الأجل " "ُEMTN لمصرف الإمارات للتنمية والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي.

ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه مؤخراً بدولة الإمارات .

وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.



وفي هذا الإطار أجرى مسؤولو الإدارة العليا في المصرف مقابلات مع مؤسسات استثمارية في كلٍ من أبوظبي ودبي ولندن وهونج كونج وسنغافورة وكولالمبور وتايبيه.

وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، والذي أثمر عن تلقي طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.7 ضعف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً.. واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نسبة 36%، والمستثمرون من أوروبا نسبة 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا نسبة42% .



