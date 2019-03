"طيران الإمارات" تمدد إلغاء رحلاتها الجوية إلى مطارين في باكستان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ألغت شركة "طيران الإمارات" رحلاتها الجوية إلى مدينتي "لاهور" و "ساليكوت" حتى يوم الاثنين المقبل الرابع من شهر مارس الجاري؛ وذلك جراء قرار الهيئة العامة للطيران المدني باستمرار تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات باكستانية.

وأعلنت الهيئة قبل قليل السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا إلى كل من كراتشي، و إسلام آباد، وبيشاور؛ فقط على أن يتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.

الرحلات الملغاة:

2nd March

EK624 and EK625 Dubai- Lahore- Dubai

EK622 and EK623 Dubai- Lahore- Dubai

EK620 and EK621 Dubai- Sialkot- Dubai

3rd March

EK622 and EK623 Dubai- Lahore- Dubai

EK618 and EK619 Dubai- Sialkot- Dubai

4th March

EK624 and EK625 Dubai- Lahore- Dubai

EK620 and EK621 Dubai- Sialkot- Dubai