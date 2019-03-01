"طيران الإمارات" تمدد إلغاء رحلاتها الجوية إلى مطارين في باكستان

ألغت شركة "طيران الإمارات" رحلاتها الجوية إلى مدينتي "لاهور" و "ساليكوت" حتى يوم الاثنين المقبل الرابع من شهر مارس الجاري؛ وذلك جراء قرار الهيئة العامة للطيران المدني باستمرار تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات باكستانية.
وأعلنت الهيئة قبل قليل السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا إلى كل من كراتشي، و إسلام آباد، وبيشاور؛ فقط على أن يتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.
الرحلات الملغاة:
2nd March
EK624 and EK625 Dubai- Lahore- Dubai
EK622 and EK623 Dubai- Lahore- Dubai
EK620 and EK621 Dubai- Sialkot- Dubai
3rd March
EK622 and EK623 Dubai- Lahore- Dubai
EK618 and EK619 Dubai- Sialkot- Dubai
4th March
EK624 and EK625 Dubai- Lahore- Dubai
EK620 and EK621 Dubai- Sialkot- Dubai