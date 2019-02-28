50 ألف درهم غرامة عدم الردّ على شكاوى التأمين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة التأمين بأن الشركات، التي لا ترد على الشكاوى الواردة بحقها للهيئة، تتعرّض لغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم، فيما تبلغ الغرامة 25 ألفاً، في حال تأخرت الشركة في الرد. وبيّن جدول الغرامات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019، الذي بدأت الهيئة العمل به حالياً، أن امتناع الشركة، أو عدم تقديمها الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها هيئة التأمين، بشأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة، يُعرّضانها لفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم.

وأضاف القرار أن تأخر الشركة عن تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة بشأن عمليات التأمين، التي تباشرها الشركة داخل الدولة، خلال المدة التي تحدّدها الهيئة، يُعرّضها لغرامة بـ25 ألف درهم.