حمدان بن محمد: لدينا استثمارات ضخمة في السياحة البحرية وتنظيم المعارض يعزز من مكانتنا العالمية

المصدر: دبي ـ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية استضافة وتنظيم المعارض التجارية التي تشكّل ملتقى ثقافياً وسياحياً.

وقال سموه: «لدينا استثمارات ضخمة في قطاع السياحة البحرية، كما أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من مكانتنا العالمية وجهة رائدة لاحتضان أهم الفعاليات».

وأضاف سموه خلال زيارته، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب، إن المعرض حقق شهرة عالمية واسعة، وبات يستقطب الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة وتصميم جميع أنواع القوارب، والزلاجات المائية والوسائل المختلفة.

سياحة بحرية

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مساء أمس، معرض دبي العالمي للقوارب، الذي تستضيفه قناة دبي المائية على مدى خمسة أيام.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن سعادته بزيارة المعرض، والتعرف إلى آخر المبتكرات في عالم السياحة البحرية والترفيهية التي وصفها سموه بأنها جزء من تراث الأجداد والآباء في دولتنا العزيزة والمنطقة، فضلاً عن مهنة الصيد البحري التي كانت تشكّل المصدر الرئيس لمعيشة المواطن والمقيم في الدولة.

ورحّب سموه بالعارضين وزوار المعرض من مواطنين وسياح وغيرهم، وتمنى للشركات المشاركة في الحدث، النجاح في تقديم منتجاتها إلى زبائن المعرض والمشترين، بطريقة تشرح المفهوم الحقيقي للسياحة البحرية التي يعيشها الإنسان على متن أحد اليخوت الفارهة، التي تتوافر فيها كل مقومات الحياة العصرية والأمن والسلامة والتأمل.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية استضافة وتنظيم هذه المعارض التجارية التي تشكّل ملتقى ثقافياً وسياحياً، إضافة إلى استقطابها السياح ورجال الأعمال وعشاق البحر ورياضاته المتنوعة.

وأشار في ختام حديثه إلى أن معرض دبي العالمي للقوارب حقق شهرة عالمية واسعة، وبات يستقطب الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة وتصميم كل أنواع القوارب والزلاجات المائية والوسائل المختلفة.

وفي تغريدة على موقع التدوين المصغر «تويتر» قال سموه: «لدينا استثمارات ضخمة في قطاع السياحة البحرية، وقبل ذلك نحن نملك تراثاً عريقاً وعلاقة وطيدة بالبحر وأهله».

وتابع سموه: «تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من مكانتنا العالمية وجهة رائدة لاحتضان أهم الفعاليات في مختلف القطاعات».

جولة المعرض

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة على متن اليخوت والقوارب التي تعرضها كبرى الشركات العالمية والوطنية المشاركة في هذا الحدث السنوي، الذي يعرض لزواره والمتعاملين من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة، واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية، وقوارب الإسعاف البحري التي تعرضها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمرة الأولى في المعرض، الذي يسجل 27 عاماً من التطور والنجاح، وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته.

وتوقف سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، عند العديد من القوارب الحديثة وذات التقنيات العالية، التي تعرضها الشركات الوطنية وغيرها من الشركات العالمية العارضة.

واستمع سموه لشروح حول التقنيات الميكانيكية والهندسية والترفيهية التي يتميز بها كل قارب. كما تعرف سموه - خلال الجولة الافتتاحية للمعرض، الذي تنظمه سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويشارك فيه نحو 800 جهة عارضة - إلى مختلف منتجات هذه الشركات، من وسائل حماية وسلامة وترفيه، لمستخدمي هذه القوارب، والتصاميم الداخلية المميزة التي تتيح لمُلاك اليخوت السياحية والترفيهية حياة فريدة ومميزة في البحر.