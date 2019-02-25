عمومية «الشارقة الإسلامي» تقرّ توزيعات نقدية بنسبة 8%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

صادقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي - خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن العويس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية - على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 510.4 ملايين درهم في عام 2018، مقارنة بـ477.7 مليون درهم في عام 2017، بارتفاع نسبته 7%، لترتفع ربحية السهم إلى 0.17 درهم، مقارنة بـ0.16 درهم في العام السابق.

حضر الاجتماع مساهمو المصرف وممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع السنوي اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال عبدالرحمن العويس: «على الرغم من المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، واصل مصرف الشارقة الإسلامي في عام 2018 تحقيق نمو جيد في الإيرادات وصافي الأرباح، متوافقاً بذلك مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بما يسهم في تعزيز إسهام المصرف في التنمية الاقتصادية».

وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين به مكنتاه، العام الماضي، من توسيع نطاق حضوره في السوق، من خلال تلبية احتياجات وتطلعات العملاء، مع توفير تجربة استثنائية عبر شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 34 فرعاً، مدعمة بنحو 149 جهاز صراف آلي موزعة على أنحاء دولة الإمارات، وخدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية متطورة.

وبلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018، بارتفاع قدره 17% مقارنة بـ38.3 مليار درهم في عام 2017.