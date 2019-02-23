اتفاقية تتيح لوزارة تطوير البنية التحتية الاطلاع على بيانات الشركات في اقتصادية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة تطوير البنية التحتية واقتصادية دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أخيراً، اتفاقية تعاون للعمل المشترك على ربط النظام الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر اقتصادية دبي، الربط الإلكتروني، وتزود وزارة تطوير البنية التحتية بالاطلاع على البيانات الخاصة للشركات المسجلة في برنامج نظام التراخيص والتسجيل التجاري الخاص، بغرض تسهيل عملية تحديث هذه البيانات، والسماح لها بمشاركة البيانات المذكورة، من خلال نظام السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تحسين أداء العمليات المشتركة، وتبسيط الإجراءات، للارتقاء بما يخدم المتعاملين. وقالت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة نادية مسلم النقبي، إن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في إطار حرص وزارة تطوير البنية التحتية على تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات بالتعاون المشترك مع المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة، بتعزيز التوجه الرقمي من خلال تبادل البيانات والمعلومات، وتكاملية الأدوار لتنفيذ الأجندة الوطنية، ودفع عملية التنمية في الدولة، وتحقيق تطلعات القيادة بأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021، وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».

من جانبه، قال مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عبدالعزيز بن حثبور، إن اقتصادية دبي تحرص على دعم مجتمع الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة وفق أرقى المعايير المتبعة.