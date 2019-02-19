دبي.. نزهات للدراجات الهوائية تربط الأحياء السكنية بالشواطئ والتضاريس الصحراوية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

بات ركوب الدراجات الهوائية في دبي يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد شعبية هذا النشاط بين سكان الإمارة وسياحها، حيث إن المسارات المخصصة للدراجات أصبحت تربط بين الأحياء السكنية والشواطئ ومراكز التسوق، فضلاً عن الحدائق ومحطات المترو.

ويوفر ركوب الدراجة، عبر أرجاء المدينة، نزهات وتجارب رائعة لمشاهدة شروق الشمس فوق الكثبان الرملية، واستكشاف التضاريس الصحراوية والبحيرات، إلى جانب التمتع برؤية الحياة البرية.

وفي ما يلي أهم مسارات الدراجات الهوائية في دبي:

ند الشبا

كان مسار ند الشبا مخصصاً للهجن، لكنه تحول إلى مكان مثالي للدرّاجات الهوائية، وهو يقع قرب مضمار ميدان ويوفر مناظر خلابة لوسط مدينة دبي وبرج خليفة.

ويوفر المسار ثلاث مسافات مختلفة (4 كيلومترات) و(6 كيلومترات) و(8 كيلومترات)، كما يضمّ خزائن وغرفاً مكيفة لتبديل الملابس ومرافق للاستحمام.

وتتم إضاءة المضمار لركوب الدراجات ليلاً، كما يتوافر للأولاد الصغار مسار خاص مزوّد بإشارات للطرق، ومطبّات تحديد السرعة، وطرق ملتوية لتعليم اليافعين قواعد السلامة المرورية.

مسار القدرة

يعتبر مسار القدرة الجديد مثالياً لركاب الدراجات الذين يجتازون مسافات متوسّطة أو طويلة. فإذا أردت اجتياز المسافة القصيرة، يمكنك اختيار المسار الذي تبلغ مسافته 18 كيلومتراً. أمّا إذا أردت اجتياز المسافة الطويلة، فيمكنك اختيار مسافة الـ50 كيلومتراً. ويوفر مسار القدرة منظراً خلاّباً للكثبان الرملية، ومنتجع باب الشمس.

«دبي أوتودروم»

يقدّم لك مسار «دبي أوتودروم» مكاناً آمناً لركوب الدراجات الهوائية، كونه حلقة مغلقة يبلغ محيطها 2.5 كيلومتر، وهي مثالية للمبتدئين أو للذين يعاودون ركوب الدرّاجات بعد استراحة. وهذا المسار لا يحتاج إلى الحجز، بل احضر فحسب واركب درّاجتك، لكن ارتداء الخوذة أمر إلزامي.

الحدائق والشواطئ

توفر كل من حديقة البرشاء وحديقة مشرف مسارات مميزة لاستضافة راكبي الدراجات الهوائية، وهي متاحة عندما تكون أبواب الحديقة مفتوحة، أي يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 10 مساء. كما يتوافر في «جميرا بيتش» مسار لركوب الدرّاجات، يمتد على طول كيلومترين، لكنّه يتميّز بمحاذاته لشاطئ البحر وإطلالته على المعلم الهندسي الرائع (برج العرب). وتشمل قناة دبي المائية أيضاً مساراً للدرّاجات الهوائية على طول 12 كيلومتراً.

مسارات حتا

يمكن لراكبي الدراجات، من الهواة إلى المحترفين، استكشاف جمال منطقة حتا الجبلية عبر أي من المسارات التي افتتحها مركز مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية، حيث يقدّم هذا المركز أربعة مستويات متميزة من الطرقات ليتمكن راكبو الدراجات من الاستمتاع بوقتهم على مسارات متنوعة تناسب الهواة والمحترفين. وتفتح المسارات على مدار الساعة وطيلة أيام السنة، وهي مجّانية الاستخدام بالكامل، إذ إن عليك فقط إحضار دراجتك، والتزود أيضاً بنسخة من خريطة المسار قبل الانطلاق.

ضمن المدينة

تضم منطقة وسط المدينة بعضاً من أفضل الأماكن المفتوحة في دبي، خصوصاً حديقة البرج، حيث يمكنك استئجار الدراجات الهوائية عند بوابة المدخل لتقوم بنزهة طويلة في هذه الحديقة الكبيرة، أو يمكنك الجلوس مع الأصدقاء والاستمتاع بالمشاهد الخلابة لبرج خليفة ووسط مدينة دبي. كما يمكن الاستمتاع بالتجول في شوارع الصفوح في المسار الموازي لسكة ترام دبي، بين محطة الصفوح ومحطة مدينة دبي للإعلام، فيما توفر منطقة مرسى دبي مسارات رائعة للتجول في المنطقة واكتشافها.

ممشى الخوانيج

تحظى قرية ممشى الخوانيج، بإقبال واسع من مختلف فئات الجمهور، إذ تحتضن مجموعة من الأنشطة ومضماراً للجري وركوب الدراجات يبلغ طوله خمسة كيلومترات، إضافة إلى منطقة مخصصة للسيدات، ومسار دائري مخصص للدراجات الھوائیة.