«طيران الإمارات» في المرتبة الثانية كأكثر علامة تجارية ألفة في الإمارات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

حلت «شركة طيران الإمارات» في المرتبة الثانية كأكثر علامة تجارية ألفة في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لتقرير وكالة «إم.بي.إل.إم» 2019 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

وأكدت وكالة «إم. بي. إل. إم» التي تُعنى بتعزيز الألفة بين المستهلكين والعلامات التجارية والتكنولوجيا، أن علامة «طيران الإمارات» تستمر في الارتفاع، بعد تصنيفها من أفضل 10 علامات للمرة الأولى في عام 2018، عندما حلت المرتبة السادسة.

وأوضحت أن علامة «طيران الإمارات» لا تزال حتى الآن، العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تصنف ضمن المراتب الـ10 الأولى في دولة الإمارات.

وقال الشريك الإداري في «إم.بي.إل.إم» دبي، وليام شينتاني: «نحن متحمسون لرؤية شركة (طيران الإمارات) تعمل على هذا المستوى العالي، لتصل إلى المركز الثاني العام الجاري، إذ تعمل العلامة بشكل ممتاز ولا تزال تفوق التوقعات، وتقدم خدمة وجودة متميزة بين الخصائص الديموغرافية الرئيسة».وأضاف: «أقوى نموذج لها هو نموذج التكامل، والذي يرتبط مباشرة بتقديم خدمات عالية الجودة، فضلاً عن أنها تتفوق على منافسيها في قطاع السفر ضمن كل النماذج الأخرى».

ووفقاً للوكالة، فقد حلت «شركة آبل الأميركية» في المركز الأول، إذ أفاد 32% من المستخدمين بأنهم لا يستطيعون العيش من دون العلامة التجارية.

وسجلت صناعة السيارات أعلى الدرجات إجمالاً باعتبارها الصناعة الأكثر ألفة في دولة الإمارات، مع خمس من أفضل 10 علامات تجارية (فورد، مرسيدس، أودي، لكزس، وبي أم دبليو) ضمن هذا الترتيب.

وجاء موقع «يوتيوب» ضمن أفضل 10 مراكز للمرة الأولى، وحسّن ترتيبه من رقم 20 عام 2018 إلى رقم 10 في عام 2019. وقفزت علامة «نسكافيه» 26 مرتبة، لتصل إلى قائمة أفضل 10 مراتب، إذ انتقلت من المرتبة 33 عام 2018 إلى المرتبة السابعة في عام 2019.