معايير الحد الائتماني

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

حد الائتمان هو مبلغ الائتمان الكلي للبطاقة الذي يمكن لحامل البطاقة من خلاله تنفيذ عمليات شراء بمقدار هذا المبلغ، وبالتالي هو المبلغ المالي الذي يمكن لحامل البطاقة إن ينفقه. ويتم تحديد الحد الائتماني لحامل البطاقة بناء على معايير عدة، أهمها جدارة حامل البطاقة وسجله الائتماني ومضاعفات الراتب على أساس مبلغ الراتب الشهري، وعلى سياسة الائتمان الداخلية للجهة المصدرة. ويمكن الشراء أو حتى سحب هذه النقود لكن مقابل رسوم مرتفعة تحتسب على إجمالي المبلغ المسحوب. وتسمح بعض الجهات المصدرة للبطاقة بسحب جزء من الحد الائتماني. ويتم أيضاً احتساب معدلات فائدة متباينة على البطاقة، وتعتمد زيادة الحد الائتماني للبطاقة على أهلية المتعامل بالدرجة الأولى ومدى قدرته على الالتزام بالسداد. وينصح بضرورة مراجعة شروط وضوابط اتفاقية استخدام البطاقة بدقة وكيفية التعامل معها، بما في ذلك مبالغ الرسوم المختلفة، ونسبة الفائدة المترتبة في حالة تأخير السداد، أو رسوم الإصدار السنوية، ورسوم التأخير عن السداد، ورسوم السحب النقدي، ورسوم تجاوز الحد الائتماني، وغيرها من الفئات الأخرى للرسوم المفروضة على البطاقات.