عودة العمليات إلى حالتها الطبيعية بعد تعليق جزئي للرحلات في مطار دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي إنه "تم تعليق الرحلات المغادرة فقط من مطار دبي الدولي بين الساعة 10.13 و10.45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات بسبب نشاط غير مرخص لطائرة بدون طيار".

وأضاف المتحدث بأن "المؤسسة عملت بشكل وثيق مع السلطات المختصة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات المطار في جميع الأوقات وتقليل أي إزعاج للمتعاملين".

وعادت العمليات التشغيلية إلى حالتها الطبيعية فيما بعد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أعدت ونشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة (الطائرات بدون طيار)، تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغّلي تلك الطائرات، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة، مؤكدة أنه لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمالها، إلا بتصريح مسبق من الهيئة.