المصدر: الامارات اليوم

تشارك الملفات عبر «مستندات غوغل»

من أبرز المزايا التي تتمتع بها البرامج المكتبية المستندة إلى الـ«ويب»، ميزة تشارك المستندات مع الآخرين. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» google docs، اتبع الخطوات التالية لتشارك الملفات من خلال التطبيق: افتح الملف الذي قمت بإعداده عبر «مستندات غوغل» وترغب في تشاركه مع الآخرين، ثم انتقل إلى أعلى يسار الصفحة في الواجهة العربية من التطبيق وانقر زر «المشاركة» share، ومن ثم أدخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين ترغب في تشارك الملف معهم داخل النافذة الجديدة، وبعدها اختر نوع الإسهام الذي يمكن للآخرين المشاركة به في ملفك، إذ يمكنك الانتقاء من بين خيارات عدة، منها خيار «إمكانية التعديل» can edit، بحيث يمكن لهؤلاء الذين تشاركت معهم الملف، الإضافة أو الحذف من المحتوى وإضافة التعليقات. أما الخيار الثاني فيختص بـ«إمكانية التعليق» can comment حيث يمكن للمشاركين إضافة التعليقات فقط دون تعديل المحتوى، بينما يتعلق الخيار الثالث بـ«رؤية الملف» can view دون تحريره أو إضافة التعليقات.