مصادرة 20 ألف عبوة عطور مقلّدة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

صادرت اقتصادية دبي، 20 ألف عبوة تحتوي على عطور مقلدة عن أربع علامات تجارية عالمية من مستودع تجاري في منطقة القصيص الصناعية، مشيرة إلى أن عملية المصادرة جاءت بالتنسيق مع المكاتب القانونية الممثلة لأصحاب العلامات الذين تقدموا بشكوى إلى إدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي.

وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن المفتشين تمكنوا من ضبط المستودع بعد ورود معلومات حول قيام صاحب المستودع باستخدامه في تخزين مواد مقلدة، حيث تلقت اقتصادية دبي شكوى من أربع شركات عالمية لعلامات تجارية خاصة بالعطور.

وأضاف أنه عقب تقديم الشكوى تمت عملية الضبط بعد التأكد من محتوى المستودع والتأكد وفق التقارير الفنية الصادرة من تلك الشركات الأربع المالكة للعلامات التجارية توضح أن العطور مقلدة.

وأكد بهزاد أن اقتصادية دبي حريصة على تدريب المفتشين للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، خصوصاً في السلع ذات الصلة بصحة الإنسان ومن بينها العطور لأنه من الصعوبة أحياناً تمييزها وتحتاج إلى خبرة المفتش وتقارير فنية من الشركات، حيث يتم فحص العطور والتأكد من أنها مقلدة.

وأشار إلى أن اقتصادية دبي تعمل دائماً على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة لجذب الاستثمارات وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارة، والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد من أجل حماية حقوق المستهلكين، لاسيما في المنتجات التي تشكل أضراراً في حالة استخدامها على المستهلك.