تحضيرات «إكسبو 2020 دبي» تحفز الطلب على المباني السكنية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

توقعت دراسة حديثة لغرفة صناعة وتجارة دبي، أن تؤدي التحضيرات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، من خلال المشروعات ذات الصلة، التي بدأت في الفترة بين 2017 و2018، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الضخمة للنقل، إلى تحفيز النمو والطلب على المباني السكنية، ما يدعم أي أسعار مستقبلية للمباني وتصحيح أسعار الإيجارات.

وأكدت الدراسة أن القيمة والعدد الكبير للمشروعات التي في طور البناء، يوضحان أن هناك فرصاً تجارية كبيرة في سوق البناء بدبي، لافتة إلى أن الكثير من مشروعات البناء يرتبط بـ «إكسبو 2020 دبي»، سواء كان مباشرة، حيث ستكون جزءاً من الفعالية نفسها، أو بطريقة غير مباشرة من خلال استخدامها خلال وبعد المعرض.

وبيّنت الدراسة أن دبي ظلت لفترة طويلة ضمن أكثر أسواق البناء والتشييد نشاطاً وتقدماً في العالم، لافتة إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع في عامي 2015 و2016، فإنها استطاعت الانتعاش مجدداً في عام 2017، ويتوقع أن تحافظ على هذا الزخم، بفضل التزام الحكومة بتحقيق أهدافها.