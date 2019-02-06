«الاتصالات المتكاملة»: 15 موقعاً و80 خلية اتصالات في منطقة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أنها تعتزم نشر 15 موقعاً لمحطات خدمات الاتصالات، فضلاً عن 80 خلية صغيرة، كنقاط دعم لشبكات الاتصالات والبيانات في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وأضافت لـ«الامارات اليوم» أنها تعتزم كذلك تغطية جميع المباني داخل المنطقة بحلول داخلية متطورة، لضمان وجود تغطية كاملة وطاقة استيعابية كافية لجميع الزوار.

«إكسبو 2020 دبي»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان، إن الشركة تستعد لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر نشر 15 موقعاً خارجياً (محطات خدمات الاتصالات)، إضافة إلى 80 خلية صغيرة (نقاط داخلية لدعم مكالمات الاتصالات والبيانات)، كما تخطط لتغطية جميع المباني داخل المنطقة بحلول داخلية متطورة، لضمان وجود تغطية كاملة وطاقة استيعابية كافية لجميع الزوار.

وأكد أن المستخدمين سيحظون بتجربة شبكة الجيل الخامس التجارية، مع خدمات اتصال مميزة عبر النطاق العريض، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» حدث استثنائي عالمي، وستكون هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتابع سلطان: «بالنظر إلى أن شعار المعرض هو (تواصل العقول وصنع المستقبل)، فإننا عازمون على تطوير واستقدام أحدث تقنيات المستقبل، لجعل دبي المدينة الأذكى على مستوى العالم، وهدفنا الأساسي هو تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الاستثمار في الخدمات والتقنيات الذكية، لضمان جهوزية الدولة ودبي، لاستقبال زوار هذا الحدث العالمي».

الإيرادات والتوسع

وذكر سلطان أنه على الرغم من كون البيانات هي المحرك الأساسي للنمو، فإن الخدمات الصوتية ستحافظ على أهميتها، موضحاً أن الإيرادات التي يوفرها النمو في النطاق العريض المتنقل أو البيانات، ستحل إلى حد كبير، محل الإيرادات من الخدمات الصوتية.

وأكد أن البيانات تعد الركيزة الأساسية الجديدة في الاقتصاد الرقمي، معرباً عن اعتقاده بأن على شركات الاتصال أن تتوسع على نحو سريع خارج نطاق أعمالها التقليدية، لتبقى على مقربة من المتعاملين، وتعزيز ربحية المساهمين.

وقال: «حدّدنا في الشركة مجالات نمو جديدة، لتوفير خدمات تكنولوجية متقدمة للجهات الحكومية وقطاع الأعمال المتنامي، مع الحفاظ على مكانتنا في مجال أعمالنا التقليدية».

التحول الرقمي

أكد سلطان أن الشركات العاملة في القطاع تتجه حالياً أكثر فأكثر نحو التحول الرقمي، إذ بات معظمها مقتنعاً بضرورة اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

وأضاف أن الشركة تعتبر تحديات التحول الرقمي بمثابة مجال جديد للاستكشاف، من خلال التعاون الوثيق مع المتعاملين والشركاء في مجال الأعمال، ومن ثم العمل على تصميم محفظة حلول مخصصة، بالاعتماد على التقنيات الناشئة للمساعدة على تحقيق تلك الأهداف، مشيراً إلى أن المتعاملين وجدوا هذا النهج مفيداً.

تقنية «بلوك تشين»

وأكد سلطان أن للشركة دوراً مهماً على المدى البعيد، في دعم رؤية الإمارات في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال العمل على توفير أحدث التقنيات المساعدة، لافتاً إلى أن التقنيات المستقبلية مثل «بلوك تشين»، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي تحتاج إلى شبكة الجيل الخامس لتحقيق أقصى استفادة منها، وهنا يأتي دور الشركة في العمل على تعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الجديد.

وأكد أن الشركة تركز حالياً على دراسة أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها استخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» لمواجهة التحديات المتعلقة بالثقة، والمساءلة، والشفافية في المدينة الذكية مستقبلاً، فضلاً عن الخطوات الواجب اتخاذها لتبني هذه التكنولوجيا واعتمادها في القطاعات كافة.

وأضاف: «بهدف تحقيق هذه الرؤية، تعاونت الشركة خلال الفترة الماضية مع مجموعة مستشفيات للرعاية الصحية في مشروع تجريبي تجاري لتطبيق تقنية (بلوك تشين) على السجلات الطبية الإلكترونية الخاصة بالمرضى في جميع المستشفيات التابعة للمجموعة».

وأوضح سلطان أنه مع ظهور التقنيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، فقد أصبحت هناك حاجة إلى طريقة أبسط وأكثر كفاءة لأداء المعاملات، ما مهد الطريق لظهور تقنية «بلوك تشين»، مؤكداً أن حكومة دبي كانت رائدة في مجال استكشاف هذه التقنية، ما فسح المجال إلى إطلاق «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية».

علامة فيرجين»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان، أن الشركة تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من تعزيز موقع العلامة التجارية «فيرجن» في عالم خدمات الاتصال الرقمية.

واعتبر أن التجربة مبتكرة بالنسبة إلى السوق بمحتواها وطريقتها في القطاع، ومن خلال خدمة توصيل شريحة الهاتف في غضون ساعة واحدة من موعد تقديم الطلب، إضافة إلى الخيارات المقدمة عبر باقات الاختيار المرنة، وميزة توقيف استخدام الخدمة للمتعاملين.