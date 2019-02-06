«عمومية الإمارات دبي الوطني» تنظر في اقتراح توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم 20 فبراير

المصدر: دبي ــ رويترز

دعا بنك الإمارات دبي الوطني المساهمين إلى الاجتماع في 20 فبراير الجاري، حيث تنظر الجمعية العمومية في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 40 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.223 مليار درهم عن عام 2018.

كما ستنظر الجمعية في الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم، فضلاً عن النظر في القيام بأي تحديثات على برنامج بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 12.5 مليار دولار.

وستنظر «عمومية» البنك أيضاً في القيام بأي تحديثات بشأن برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار، إضافة إلى بحث القيام بأي تحديثات بشأن برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ أربعة مليارات دولار أسترالي، إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة، علاوة على تأسيس أي برامج تمويل بحد أقصى 10 مليارات دولار في إطار البرامج الحالية.

كما سيتم النظر في إصدار أدوات دين بمبلغ خمسة مليارات دولار بموجب أي من البرامج من وقت إلى آخر، إلى جانب مناقشة إصدار أدوات دين بشكل مستقل بحد أقصى 10 مليارات دولار، بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال بغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة.

وسيتم البحث أيضاً في تجديد الموافقة على زيادة رأسمال البنك بما يصل إلى 7.35 مليارات درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية درهم للسهم، مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد بالسوق في الوقت المحدد.