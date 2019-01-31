فبراير دبي.. شهر الموسيقى العالمية واليخوت الفاخرة ومسابقات الفروسية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تستضيف دبي كل شهر العديد من النشاطات والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الاهتمامات، ففي فبراير المقبل سيكون سكان الإمارة وزوارها على موعد مع مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز 2019 بنسخته الـ17، والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، تتخللها حفلات لفناني الجاز والبلوز المحليين والعالميين على مسرح مدينة دبي للإعلام. وكانت برزت - في نسخة العام الماضي من المهرجان - ثلاث حفلات مميزة لدوران دوران وجون ليجند وريكي مارتن.

بدوره، يستضيف مسرح «دبي أوبرا»، خلال الشهر المقبل، الروسية النمساوية أنّا نيتريبكو، والأذربيجاني يوسف أيفازوف، في حفل أوبرالي حي، ترافقهما الأوركسترا الألمانية «وورث فيلهارمونك».

وخلال الشهر ذاته، أيضاً، تجتمع ثقافتان مختلفتان على مسرح واحد، حيث تقدّم أوركسترا روسيا البيضاء معزوفات لملحنين إماراتيين، حيث يحتفي هذا العرض الاستثنائي بالمواهب الموسيقية العالمية والتراث الفني، في القاعة الملكية في «ون أند أونلي رويال ميراج». وسيشارك في «ريد فيست دبي» أبرز مشاهير البوب والروك والموسيقى الإلكترونية في مكانٍ واحد في الهواء الطلق، وتتخلّل الفعالية أيضاً مجموعة من أكشاك الطعام والنشاطات التفاعلية والترفيهية المتنوعة.

وتعود بطولة سوق دبي الحرة للتنس في عام 2019، إذ سيشارك في هذه الفعالية الرياضية المميزة مجموعة من اللاعبين العالميين. وتُعد هذه البطولة من أبرز بطولات رابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات كرة المضرب، إذ يشارك فيها أبرز اللاعبين مثل رافاييل نادال، ونوفاك دجوكوفيك، وفينوس وليامز. أما معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية البحرية المميزة، بنسخته الـ27، فيستعرض أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم.

ويشكل معرض دبي العالمي للقوارب فرصة للعارضين والزوار، على حدّ سواء، للاجتماع في مكان واحد، والاطلاع على أحدث تقنيات وتصاميم اليخوت. كما يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي يوماً ممتعاً من سباقات الإبحار الشراعي، حيث يتحول ساحل دبي إلى ساحة للتنافس والتميّز الرياضي. ويمكن لمحبّي اليخوت العصرية أن يشهدوا أول جولة من بطولة دبي للسفن الشراعية الحديثة، والتي من المقرر أن تختتم في مارس المقبل.

ويستمر الموسم الـ24 من سباقات الخيول الحماسية في مضمار ميدان، خلال فبراير، مع أكثر من 20 سباقاً، تتوج بجائزة كأس دبي العالمي.

من جهته، يعود مهرجان «إكس يوغا»، الذي يقدّم العديد من حصص اليوغا، وغيرها من النشاطات على مدى يومين في دبي، وذلك في شاطئ «كايت بيتش». ويُقام الحدث للعام الثالث ويدعو كل عشاق اليوغا من كل القدرات والأعمار للمشاركة في حصص التأمل من الشروق إلى الغروب، تحت إشراف مختصين بهذا المجال.

ويمكن، خلال شهر فبراير، الاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول قناة دبي المائية في فعالية «دبي كانال ران»، حيث يمكن للرياضيين المبتدئين والمحترفين المشاركة في فعالية الجري العائلية هذه، التي تُقام على ثلاث مسافات، هي: مسافة كيلومتر واحد المناسبة للأطفال، وخمسة كيلومترات للمبتدئين، وسباق لمسافة 10 كيلومترات للعدائين المحترفين، والراغبين في القيام بالتحدي كاملاً.

ويستضيف مركز الإمارات للفروسية، ضمن موسم 2018 - 2019 لمسابقات الفروسية، التي تستعرض الموهبة والمهارة للفرسان المشاركين. ولا يعد هذا الحدث مجرد استعراض لتقنيات الترويض والمهارة، بل هو أيضاً مناسبة عائلية للاستمتاع بيوم ترفيهي في الهواء الطلق، كما يقام تحدّي ركوب الأمواج بالطائرة الورقية (الجولة الأولى)، بالقرب من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لذلك لا تفوّتوا فرصة مشاهدة مجموعة من الرياضيين المحترفين، يتنافسون بكل ما لديهم من شغف وحماس لنيل لقب البطولة.

ويستضيف معرض «غلف فوتو بلس» في «السركال أفنيو»، مرة أخرى، فعالية «أسبوع التصوير» خلال فبراير، والذي يعتبر الآن أكبر حدث دولي للتصوير الفوتوغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كل عام وعلى مدى ستة أيام، يجتمع بعضٌ من أفضل المصورين في العالم، لتقديم أحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي، وتعليمها للمهتمين من الحضور.

ويعتبر مهرجان دبي للمأكولات من أنجح وأكثر المهرجانات المحببة للمقيمين في دبي، حيث يتسنّى للزوار اكتشاف المطابخ العالمية وأشهى الأطباق لدى الشعوب المختلفة. ويمتد مهرجان المأكولات على مدى أيام عدة في مختلف أنحاء دبي، حيث تتنوع فعالياته بكل ما يمت للطعام بصلة من خصومات مذهلة في المطاعم الراقية، إلى إقامة ورش عمل لتعلّم الطبخ مع أمهر الطباخين العالميين، وغير ذلك الكثير من النشاطات المرحة واللذيذة في آنٍ معاً. وتوفر دبي لزوارها وسكانها العديد من البرامج السياحية، خلال الموسم الجديد في فبراير، حيث تستضيف «سينما عقيل»، في «السركال أفنيو»، بحي القوز الفني، عروضاً سينمائية لبعض الأفلام العالمية.

- «دبي كانال ران» تتيح للرياضيين المشاركة في فعالية الجري العائلية.