المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حذف الإشارات المرجعية في «كروم»

تعتبر قائمة الإشارات المرجعية ذاكرة المتصفح التي يحفظ فيها المستخدم عناوين كل المواقع المفضلة لديه. لكن أحياناً تمتلئ هذه القائمة بعدد كبير من عناوين المواقع التي لم يعد المستخدم في حاجة إليها، ومن ثم ينبغي التخلص منها. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم»، اتبع ما يلي لإلغاء بعض أو كل محتويات قائمة التفضيلات: افتح المتصفح وانقر قائمة التحكم الرئيسة فيه، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإشارات المرجعية وانقر فوقه»، ومن ثم انقر خيار «مدير الإشارات المرجعية» Bookmark Manager. وإذا كنت ترغب في حذف مجلد بأكمله من القائمة، انقر فوقه بزر الفأرة الأيمن مرة واحدة، ثم فوق خيار «الإلغاء» delete داخل القائمة المنسدلة. أما إذا كنت ترغب في إلغاء إحدى الإشارات المرجعية الموجودة في مجلد معين، انقر فوق المجلد لفتحه ثم انقر أيقونة المزيد الموجودة في نهاية الشريط الخاص بكل إشارة مرجعية، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية، ومن النافذة المنسدلة انقر خيار: الإلغاء.

ترجمة النصوص المكتوبة بخط اليد

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «ترجمة غوغل» Google Translate عبر الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» ورغبت في تجربة ميزة ترجمة خط اليد، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Translate على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «G» فوق أرضية زرقاء، ثم توجه إلى منتصف النافذة الجديدة، وانقر فوق أيقونة القلم وهي الأيقونة الثانية من جهة اليسار، لتظهر أسفل الشاشة نافذة صغيرة، وعندها اكتب الكلمة أو العبارة التي ترغب في ترجمتها. وبمجرد أن تبدأ الكتابة، ستلاحظ ظهور مجموعة من الكلمات المشابهة للكلمة التي ترغب في كتابتها أعلى حقل النص، وذلك حتى تختار منها الكلمة المرغوبة إذا كانت موجودة دون الاضطرار لاستكمال الكتابة.

وفور التوقف عن الكتابة ستظهر في أعلى الشاشة الترجمة الخاصة بما كتبته. وبعدها يمكنك النقر فوق الزر الموجود في نهاية النافذة بين زر الغلق وأيقونة العودة للخلف ليعرض لك البرنامج الكلمات وحروف الجر والتعبيرات المرتبطة بالكلمة التي تبحث عنها.