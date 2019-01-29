بالفيديو.. "اقتصادية دبي" تضبط قطعا مقلدة بـ 332 مليون درهم خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن ضبط 19,9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم وهي حصيلة نتائج العام 2018.

واستلم القطاع 330 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية، بواقع 289 قضية للعلامات التجارية، و41 قضية للوكالات التجارية. ويعمل فريق الرقابة التجارية في اقتصادية دبي في الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية، وبالتالي رفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

وتم عرض نتائج ضبطيات العام 2018 في مؤتمر صحفي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في مركز أم الرمول الخاص باقتصادية دبي. وعقب الاعلان عن النتائج توجه فريق العمل، بحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية ووسائل الاعلام، للاطلاع على عملية الاتلاف لكمية من البضائع المقلدة.

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هذا وقد احتلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بنحو 4,9 قطعة مقلدة، بقيمة تصل إلى 88,3 مليون درهم، في حين شكلت 28% من عدد البضائع المصادرة، وجاءت العلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية في المرتبة الثانية بعدد 3,3 مليون قطعة، وبلغت قيمتها 21,4 مليون درهم، ومن ثم اكسسوارات الهواتف وملحقاتها بنحو 2,3 مليون قطعة بقيمة 98 مليون درهم.

تعتبر اكسسوارات الهواتف وملحقاتها الأعلى قيمة في القيمة المضبوطة، حيث بلغت قيمة البضائع المضبوطة 98 مليون درهم 34% من القيمة الاجمالية، وفي المرتبة الثانية مستحضرات التجميل بقيمة 88,3 مليون درهم لعدد 4,9 مليون قطعة. وفي المرتبة الثالثة الساعات بعدد 151165 ساعة مقلدة بقيمة 21,7 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه،: "تسعى اقتصادية دبي جاهدة إلى ضمان سير الحركة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وسط بيئة مثالية، ذات طابع حيادي وعادل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم. نحن سعداء بالنتائج التي تؤكد دور القطاع على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي".

وأضاف لوتاه: "تمكننا في العام 2018 من حماية 4537 منتج مسجل لدينا، والذي يتبعون بدورهم كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما استلمت بوابة الملكية الفكرية منذ تدشينها وحتى نهاية العام 2018 ما لا يقل عن 3477 ملفاً للعلامات التجارية الخاصة بأبرز خمس دول، وكانت في صدارتها العلامات التجارية الامريكية، بعدد 1203 ملفاً، ما نسبته 27.1% من إجمالي الملفات، والعلامات التجارية الاماراتية بعدد 656 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ومن ثم العلامات التجارية الألمانية 357 ملفاً، بواقع 8.1%. والعلامات الفرنسية "304 ملفاً و 6.9% من حصة الملفات"، والعلامات البريطانية "300 ملفاً و 6.8% من نسبة الملفات"، والعلامات اليابانية "257 ملفاً و 5.8% من إجمالي الملفات" والعلامات الايطالية "234 ملفاً و 5.3% من حصة الملفات"، والعلامات السويسرية "166 ملفاً و 3.7% من نسبة الملفات" ".