استدعاء سيارات «كاديلاك CTS» للصيانة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة صيانة تشمل عدداً من سيارات «كاديلاك CTS» موديل 2014-2016، بالتعاون مع شركتي «جنرال موتورز» و«ليبرتي» وكيل سيارات «كاديلاك» في الدولة، لكن الوزارة لم تحدد عدد السيارات المشمولة بالحملة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن الاستدعاء يرجع إلى أنه في بعض السيارات المشمولة بالحملة يمكن بمرور الوقت أن يحدث التواء أو خلل في حصيرة التدفئة المرنة، نتيجة للضغط المتكرر في مكان الجلوس نفسه، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يولد مقاومة كهربائية عالية في المنطقة المتضررة، تزيد من خطر حدوث حريق أو إصابة في حال تركت هذه المشكلة من دون حل.

وأكدت الوزارة، نقلاً عن «جنرال موتورز»، أن السيارات التي سيتم استدعاؤها آمنة للاستخدام، وعلى العملاء الذين يمتلكونها توقع اتصال من شركة «ليبرتي» للسيارات لتحديد موعد استقبال سياراتهم لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة الصيانة تأتي في إطار التزامها بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة، وتوفير الحماية للمستهلكين من أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة لاستخدام تلك المنتجات.