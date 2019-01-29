محمد بن راشد: ازدهار أعمال الشركات خير نأمله لجميع من يقصدنا حاملاً معه أحلامه

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التعاون مع الاستثمارات العالمية وشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى عملية لا تنقطع، مؤكداً سموه التزام دبي بسياسات السوق المفتوحة.

وأضاف سموه خلال جولة تفقد فيها أحدث مراكز خدمات الشحن، التابعة لموقع «سوق دوت كوم»، إحدى شركات «أمازون» في دبي في منطقة «دبي الجنوب»، أن انطلاق شركات من «المحلية» إلى «العالمية» شاهد على الشراكة الناجحة بين دبي ومجتمع الاستثمار، ونجاحها هو نجاح لنا، وازدهار أعمالها هو خير نأمله لجميع من يقصدنا حاملاً معه أحلامه.

البيئة الداعمة

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، تشهد تطوراً نوعياً يعزّز من جاذبيتها كخيار مفضّل للشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة التي تتوسطها، إذ يمثل الموقع الجغرافي، بين طيف كبير من الميزات الأخرى، مصدر دعم كبير لأعمال هذه الشركات، إذ يمكنها من النفاذ بمنتجاتها وخدماتها إلى نطاق جغرافي واسع، يضم العديد من الأسواق الناشئة والواعدة، ويقطنه نحو ملياري نسمة.

وأشار سموه إلى أن التعاون مع الاستثمارات العالمية وشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى عملية لا تنقطع، مؤكداً سموه التزام دبي بسياسات السوق المفتوحة، ومساعيها المتواصلة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار، والمشجّع لشركات ومؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامها وتنوع قطاعاتها، ودعم المنافسة الصحية بين الشركات المحلية والعالمية. وقال سموه: «نحرص على التقاء أصحاب الشركات والاستثمارات للتعرف إلى أفكارهم وآرائهم، والسبل التي يمكننا معها تطوير الشراكة التي تجمعنا بهم نحو الأفضل».

ثقة المستثمرين

وأشاد سموه بالإنجازات المتحققة في مجال جذب الاستثمارات والشركات العالمية الكبرى في دبي، وما أثمرته من نجاحات كبيرة في هذا الشأن، مؤكداً سموه أن حجم الثقة التي يحملها المستثمرون في البيئة الاقتصادية الإماراتية كبير، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً للشراكة مع أهم وأكبر الشركات في العالم، في ضوء الحرص على اختيار أفضل أنماط الاستثمار المواكب لأهداف التنمية، لاسيما في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتأكيد موقع دبي كنقطة ربط بين أطراف العالم، مع توجهها لبناء طريق حرير جديد، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم.

نجاح الشركات

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إعجابه وتقديره للشركات التي بدأت مشوارها من دبي، ونجحت في تحقيق نجاح لافت، مكَّنها من الخروج إلى العالمية. وقال سموه: «انطلاق شركات من المحلية إلى العالمية شاهد على الشراكة الناجحة بين دبي ومجتمع الاستثمار على تباين حجم أعماله، ويسعدنا أن نرى شركات متميزة تتحول خلال وقت قصير من النطاق المحلي إلى العالمية، فنجاحها هو نجاح لنا، وازدهار أعمالها هو خير نأمله لجميع من يقصدنا حاملاً معه أحلامه، ونحن لا نتأخر في إعداد البيئة الداعمة للجميع لبلوغ طموحات أعرض، ونجاحات أكبر».

«سوق دوت كوم»

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زار، أمس، أحدث مراكز خدمات الشحن التابعة لموقع «سوق دوت كوم»، إحدى شركات «أمازون» في دبي، والمُقام على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة «دبي الجنوب»، ويُعد الأول الذي يتم افتتاحه بعد استحواذ «أمازون» على «سوق»، إذ بدأت تشغيله في سبتمبر 2018، بهدف تلبية الطلب المتنامي للمتعاملين مع الشركة في دولة الإمارات.

واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على سير العمل في المركز، وآليات وأساليب تنفيذ طلبات المتعاملين، وآليات العمل في المركز الذي يعد افتتاحه تأكيداً لجهود الشركة المستمرة في توسيع استثماراتها في دولة الإمارات، وتعزيز رسالتها الرامية إلى أن تصبح الشركة المفضلة والأكثر موثوقية لدى المتعاملين على مستوى العالم، حيث يمكنهم الوصول من خلالها إلى كل ما قد يرغبون في شرائه عبر الإنترنت وتسلّمه بكل سهولة وراحة.

«أمازون كيندل»

كما استمع سموه، خلال الزيارة، لشرحٍ توضيحي حول أحدث النسخ المطوّرة من جهاز «أمازون كيندل»، الخاص بعرض الكتب الرقمية، ومن بينها كتب صادرة باللغة العربية، التي يدعمها النظام التشغيلي للنسخة المطوّرة من الجهاز، والذي يتيح للقراء مطالعة مجموعة متنوّعة من الكتب العربية من خلاله، وهو ما يتواكب مع توجهات دبي وقيادتها في تعزيز القدرة على الوصول إلى المحتوى العربي المفيد والنافع على الإنترنت، لاسيما الكتب التي تشكل مصدراً رئيساً للمعرفة.

وتعرّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، على الميزات التي يوفرها مركز الشحن الجديد، الذي يوفر المساحة اللازمة لمخزون الشركات التابعة لموقع «سوق دوت كوم»، فضلاً عن إدارة المنتجات المرتجعة بالنيابة عن البائعين المدرجين لديه، ما يمكنهم من التركيز على تنمية أعمالهم، بدلاً من التركيز على الجوانب اللوجستية.

نائب رئيس الدولة:

• «حجم الثقة التي يحملها المستثمرون في البيئة الإماراتية كبير، ويبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً للشراكة مع أهم الشركات في العالم».

• «انطلاق شركات من (المحلية) إلى (العالمية) شاهد على الشراكة الناجحة بين دبي ومجتمع الاستثمار».

محمد بن راشد للشباب العربي: دبي مدينتكم.. أحلامكم أحلامها

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، أمس: «زرت شركة سوق دوت كوم. بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي.. والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون. فخور بهذا الشاب السوري. وأقول لكل الشباب العربي دبي مدينتكم.. أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها».

600 فرصة عمل جديدة

اعتبر الرئيس التنفيذي لموقع «سوق دوت كوم»، رونالدو مشحور، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنها تمثل قيمة مهمة لتشجيع أعمال الشركة في دولة الإمارات والمنطقة.

وكشف أنه سيتم توفير أكثر من 600 فرصة عمل جديدة خلال العام الأول لتشغيل مركز الشحن الجديد، مؤكداً دور الشركة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي.

دعم الشركات

قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب»، خليفة الزفين: «نفخر بجذب الشركات الرائدة مثل (سوق) إحدى شركات (أمازون) إلى (دبي الجنوب)، ما يدل على أهمية الإمكانات والاستثمارات التي وضعتها الإمارة لدعم الشركات التي تركز بشكل كامل على تطوير ونمو أعمالها. ونحن نؤكد التزامنا في بذل أقصى الجهود المستمرة، بهدف تعزيز مكانة دبي في المنطقة، إضافة إلى دورنا الرئيس كمساهم في تحسين مهارات القوى العاملة في دولة الإمارات».