"أوبر" تطلق تطبيق "لايت" أكثر سرعة وتفاعلية بالدولة قبل منتصف العام

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت شركة "أوبر" العالمية بأنها تعتزم إطلاق نسخة جديدة من تطبيق "أوبر" تحت اسم "أوبر لايت" في أسواق الدولة وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وكشف المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة "أوبر"، عبد اللطيف واكد، عن أن تطبيق "لايت" الجديد سيكون أكثر سرعة وتفاعلية بالنسبة للمستهلكين ويتناسب مع إشارات الانترنت الضعيفة أو الاتصال البطيء للشبكة تحت أية ظروف، كما يعد أصغر مساحة عند تحميله عبر منصات الهواتف الذكية وذلك بمساحة لا تتجاوز خمسة ميغا بايت من مساحة ذاكرة الهواتف".

وأشار في تصريحات صحافية خلال مؤتمر عقدته الشركة بمقرها اليوم، في دبي، إلى أن "التطبيق الجديد سيسهل عملية الاستخدام للمتعاملين في ظروف مختلف دون أية صعوبات بما ينعكس إيجابا على زيادة التعاملات للخدمة خلال الفترة المقبلة في أسواق المنطقة".

وأضاف أن "الشركة بدأت أخيرا في إطلاق التطبيق في أربعة أسواق بالمنطقة فيما تعمل على التوسع بعمليات الاطلاق لتشمل كافة دول المنطقة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري".