«أراضي دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع مصر لتوفير بيئة عقارية مبتكرة ومستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي شريكاً استراتيجياً، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، أخيراً، بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري، وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري، من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية، لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد: «وضعنا استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وعملنا على حشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون، وإبراز دور (أراضي دبي) جهة رائدة في كل المجالات المتعلقة بأداء السوق العقارية».

ووقعت «أراضي دبي»، المذكرة الأولى مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، حيث قام بتوقيعها نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد محمود عباس. وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة، التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري.

واشتملت مجالات التعاون بين الطرفين على تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري والترويج الدولي، وتطوير نظام التوثيق لحفظ الحقوق العقارية، وتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع العقاري لتطوير القطاع.

وتم توقيع المذكرة الثانية مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووقعها رئيس الغرفة، المهندس طارق عثمان شكري.

وتم توقيع المذكرة الثالثة مع غرفة صناعات مواد البناء في مصر، ووقعها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، سيد أباظة. واتفق الطرفان على التعاون المشترك لتعزيز دور التنمية العمرانية في البلدين، وتهدف المذكرة إلى توعية وتثقيف المتعاملين في صناعات مواد البناء، لتطوير القطاع وتنمية المهارات، ومشاركة قاعدة بيانات غرفة صناعات مواد البناء مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للاستعانه بالأعضاء في قطاع البناء والتشييد.