«إحصاء أبوظبي»: الديزل الأعلى ارتفاعاً بين مواد البناء خلال ديسمبر 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن مجموعة الديزل، سجلت أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

وأظهر تقرير للمركز أصدره أمس، حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر ديسمبر 2018، أن متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» ارتفعت 18.6%، فيما ارتفعت مجموعة «أدوات النقل» 16.8%، ومجموعة «المواد العازلة» 9.6% وذلك مقارنة بديسمبر 2017. وأوضح التقرير أنه بالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للمباني» 15.3%، ومجموعة «أسلاك/‏‏ الأبراج السكنية» بنسبة 7.6%، ومجموعة «مواد التسقيف» 7.4%، خلال ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 19.0%، خلال ديسمبر 2018 مقارنة بنوفمبر السابق من العام نفسه، إضافة إلى ارتفاع مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 7.1%، ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 6.4% مقارنة بنوفمبر 2018، بينما انخفضت أسعار مجموعة «أنابيب (uPVC)» بنسبة 10.0%.