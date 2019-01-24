1.16 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، تحقيق أرباح صافية بلغت 1.162 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 16%، مقارنة بعام 2017، وذلك كنتيجة للارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.1%، والانخفاض في المصروفات التشغيلية بنسبة 4.7%.

وأفاد البنك في بيان أعلن فيه النتائج المالية لعام 2018، بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.1% للعام الماضي، لتصل إلى 2.725 مليار درهم، موضحاً أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5% من خلال النمو في القروض، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 1%. وارتفعت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 19.8%، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 51.3%. كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.4% في العام، مقارنة بعام 2017، في حين انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 75.6% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية تم استلامها في عام 2017.

وزادت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 7.2% لتصل إلى 1.866 مليار درهم، بينما انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.7%، لتصل إلى 858 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الموجودات 74.1 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2018 مرتفعاً بنسبة 5.2% مقارنة بـ70.4 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت القروض والسلفيات البالغة 50.9 مليار درهم، بنسبة 7.8%، مقارنة بـ47.3 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أيضاً ودائع العملاء بنسبة 9.8% لتصل إلى 53.2 مليار درهم، مقارنة بـ48.4 مليار درهم، كما في نهاية عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر، إن «البنك حقق نتائج قوية في عام 2018 مستمراً في تعظيم إيراداته مع التقدم الملحوظ في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة»، مشيراً إلى أن «البنك يقوم بالاستثمار في التحول الرقمي، وتوظيف أفضل الكفاءات من أجل دعم وتطوير قدرات الأعمال ليحتل البنك مركزاً مرموقاً في بيئة الأعمال المتطورة».

9.8 %

ارتفاعاً في الودائع إلى 53.2 مليار درهم.