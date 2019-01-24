تجنّب المكالمات الزائفة

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تُعد المكالمات الزائفة أحد الأساليب الاحتيالية الشائعة في التعاملات البنكية، ولذلك من الضروري عدم الرد والاجابة عن المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة العشوائية التي تطلب من الأفراد معلومات حساسة، مثل رقم الحساب المصرفي أو اسم المستخدم أو كلمة السر، مع ضرورة تجنب الإفصاح عن أي معلومات حساسة عبر الهاتف لأي شخص لا تثق به أو تجيب عن مكالمات هاتفية من أرقام غير مَعروفة. وعندما يكتشف المتعامل أن المكالمة الهاتفية زائفة، يمكن تحديد رقم المتصل، ثم القيام بحجب الرقم. كما يمكنه الاتصال بمركز الاتصال لخدمة العملاء والتبليغ عن الواقعة. وغالباً ما يستعين المحتالون في بعض الأحيان بالرد الصوتي الآلي ويحاولون الحصول على معلومات من الضحايا، لذلك يجب عدم إعطاء أي معلومات حساسة، ما لم تكن قد قمت بالاتصال بالبنك لإجراء المعاملات، فالمؤسسات المالية لا تطلب من عملائها معلومات مثل رقم بطاقة الخصم، أو رقم بطاقة الائتمان، وغيرها من المعلومات المصرفية الحساسة عبر المكالمات.