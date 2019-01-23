«ناسداك دبي»: إدراج صكوك لـ «دبي الإسلامي» بـ 2.75 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي، بإدراج بنك دبي الإسلامي، أمس، لصكوك بقيمة 750 مليون دولار (نحو 2.753 مليار درهم).

وأفاد بيان صدر عن البورصة، أمس، بأن إدراج الصكوك هذا هو الإدراج الأول لـ«ناسداك دبي» في عام 2019، والسابع بالنسبة لبنك دبي الإسلامي في البورصة.

ولفت البيان إلى أن بنك دبي الإسلامي هو أكثر المؤسسات القائمة في دولة الإمارات إصداراً للصكوك من حيث القيمة في «ناسداك دبي»، بإجمالي ستة مليارات دولار، بما يشمل هذا الإدراج الأخير.

وتُركز الأنشطة الرئيسة للبنك على الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للمؤسسات، وأنشطة العقارات، وتمويل المقاولات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأنشطة الخزانة.

ووفقاً لـ«ناسداك دبي»، فقد بلغت القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المدرجة في بورصات دبي 61.14 مليار دولار حالياً، ما يجعلها الأولى عالمياً من حيث قيمة الصكوك المدرجة.

يشار إلى أن «ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم، والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية)، والسندات التقليدية، وصناديق الاستثمار العقاري.

ويعتبر سوق دبي المالي المساهم الرئيس في «ناسداك دبي»، إذ تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيساً لها.

• إدراج الصكوك الجديد يُعد الأول لـ«ناسداك دبي» في 2019، والسابع لبنك دبي الإسلامي في البورصة.