8 وجهات سياحية رخيصة خلال الشتاء

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

اقترحت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية، ثماني محطات سياحية رخيصة خلال فصل الشتاء، تشمل ما يلي:

• دبي

تتميز دبي باعتدال درجات الحرارة خلال الشتاء، ولذلك تُعد هذه المدينة التي تحتضن أكبر مراكز التسوق وأطول مبنى في العالم مع خيارات متنوعة للمنتجعات السياحية، خياراً مثالياً للزيارة. كما أنها توفر تجارب سياحية غنية لزوارها.

• جزر الكناري

تتميز جزر الكناري بمنتجعاتها السياحية وشواطئها، وتعتبر وجهة رائعة للرحلات العائلية، إذ توفر لزوارها مشاهدة الدلافين، والاستمتاع بممارسة الرياضات المائية، فضلاً عن اكتشاف الحدائق الطبيعية والكهوف.

• كاب فيردي

تسمى كاب فيردي أيضاً بالرأس الأخضر، وهي مجموعة مذهلة من الجزر قبالة ساحل السنغال في غرب إفريقيا. وتوفر شواطئها الرملية تجارب سياحية غنية لزوارها، مع خيارات دائمة لرياضة الغوص والصيد في أعماق البحار أو ممارسة ركوب الأمواج.

•غامبيا

توفر غامبيا ملاذاً مناسباً خلال فصل الشتاء، للاستمتاع بالشواطئ وأشعة الشمس كإحدى أكثر الوجهات الرخيصة بفضل الأسعار المتدنية للإقامة الفندقية، كما تعتبر حديقة جزيرة النهر الوطنية في بانجول مكاناً رائعاً لمشاهدة الحياة البرية. وتضم العديد من المحميات ونقاط الجذب السياحي.

•المغرب

على حافة الصحراء، لاتزال مراكش وأغادير دافئة طوال فصل الشتاء، حيث يمكنك الاسترخاء على الشاطئ بينما تغطي الثلوج الجبال خلفك، كما يمكنك الاستمتاع بحمام تقليدي بالبخار. وتضم المغرب العديد من المناظر الطبيعية الفريدة. وتعتبر مراكش من أهم مدن المغرب السياحية، إذ تمتاز بجمالها وطبيعتها الخلابة.

•ماديرا

مع مناخها الشتوي اللطيف ومناظرها البحرية والجبلية، توفر جزر ماديرا في المحيط الأطلسي، خيارات متعددة لقضاء عطلة شتوية مريحة للأفراد والعائلات، حيث تقدم هذه الوجهة الرياضات المائية بما في ذلك رياضة ركوب الأمواج شراعياً والإبحار وغيرها من الأنشطة.

• سلطنة عمان

هذا المزيج الشرق أوسطي من الصحراء، والمناظر الطبيعية الساحلية، إلى الجبال الوعرة وغيرها من العجائب الطبيعية تجعل من عمان خياراً رائعاً للباحثين عن الشمس، مع درجات حرارة معتدلة. وتوفر هذه الوجهة العديد من التجارب لزوارها خلال فصل الشتاء.

• مصر

تضم مصر العديد من المعالم السياحية، ويمكن التوجه شتاء إلى منتجعات البحر الأحمر، إذ إن شرم الشيخ وجهة سياحية على مدار العام، كما يمكنك التمتع بالشمس في المنتجعات على طول الشواطئ أو تجربة الغطس في المياه لرؤية الشعاب المرجانية الخلابة. وتعتبر النشاطات والألعاب والرياضات المائية وحمامات الشمس من التجارب الحماسية.