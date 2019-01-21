«التجديد التلقائي للرخص» في خطوتين لتوفير وقت المتعاملين

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي، أن خدمة «التجديد التلقائي» تبسط عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ليتم بعدها إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأضافت أنه يمكن للمتعامل أيضاً الدخول على الموقع الإلكتروني ded.ae أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي» سواء كان لديه اسم مستخدم، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

وذكرت اقتصادية دبي أن «التجديد التلقائي للرخص» يشكل نقلة نوعية في الجهود المبذولة نحو تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

وبينت أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، كما يمكنهم الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«بنك دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، إضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر «بنك دبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«الإمارات الإسلامي». وأضافت أنه بإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، بينما في حال التجديد أكثر من سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة – عدد السنوات).