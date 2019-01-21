نادي دبي للأعمال.. نافذة موحدة لتقديم خدمات متكاملة في يوم

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأن نادي دبي للأعمال يوفر نافذة موحدة لتقديم خدمات متكاملة من القطاعين العام والخاص لرجال الأعمال خلال يوم عمل واحد.

وأوضحت أن النادي يوفر حالياً خدمات كل من: اقتصادية دبي، مجموعة طلال أبوغزالة، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، نور بنك.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري، إن الجهود المبذولة نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير بيئة العمل من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال بإمارة دبي.

وأضاف أن استراتيجية اقتصادية دبي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأشار إلى أن نادي دبي للأعمال يوفر نافذة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية خلال يوم عمل واحد، مؤكداً سعي اقتصادية دبي إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف المهيري أن نادي دبي للأعمال، الحاصل على تصنيف ست نجوم في الدولة، يقدم خدمات متكاملة من القطاعين العام والخاص لرجال الأعمال، حيث يستطيع المتعامل إنجاز معاملاته المختلفة في مكان واحد، موضحاً أن الخدمات الحالية تشمل خدمات كل من: اقتصادية دبي، مجموعة طلال أبوغزالة، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، نور بنك.

وبين المهيري أن خدمات نادي دبي للأعمال تقسم إلى قسمين: الأول يختص بأعضاء النادي، في حين أن الثاني سيكون لغير أعضاء النادي، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تتابع عن كثب آلية تطوير نادي دبي للأعمال، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث تكون خدمة متميزة والأولى من نوعها لكبار الشخصيات في دبي.

وذكر أن نادي دبي للأعمال يهدف إلى توفير خدمات متميزة، والاستمتاع باسترخاء مترف في قاعة النادي ريثما يقوم الفريق المتخصص بإنهاء الإجراءات كافة، مشيراً إلى أن النادي يقدم جميع الخدمات بأسلوب راقٍ، فضلاً عن السرعة في التنفيذ، والتواصل لتحديد موعد فوري عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وقال المهيري إن «اقتصادية دبي تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها».

وأكد أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يحرص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة.

يشار إلى أن اقتصادية دبي وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة وشركائه الدولية لتقديم باقة خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال، إضافة إلى الخدمات الخاصة بنادي دبي للأعمال والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رجال الأعمال الراغبين في مزاولة أعمالهم بإمارة دبي.

النادي يوفر خدمات جهات عدة، منها اقتصادية دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة، ونور بنك.