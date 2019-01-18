«دناتا» تفتتح منشأة جديدة في أستراليا بـ 17 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسّعت شركة «دناتا» المتخصصة في الخدمات الجوية، نطاق عملياتها لتموين الطائرات في أستراليا، حيث افتتحت، أمس، منشأة تموين حديثة في كانبيرا.

وأوضحت «دناتا» في بيان، أنها ستتمكّن مع افتتاح المنشأة الجديدة، التي بلغت كلفتها 6.5 ملايين دولار أسترالي (17 مليون درهم)، من تلبية الطلب المتنامي على خدماتها، وتحفيز مزيد من النمو في السوق الأسترالية، مشيرة إلى أن مساحة المنشأة الجديدة تبلغ 2000 قدم مربعة، أي أكبر 30% مقارنة بالمنشأة القديمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا للتموين» في أستراليا، هيرانجان الويسيوس، «إننا نحتفل بإنجاز آخر في أستراليا بعد شراء عمليات تموين الطائرات التابعة لـ(كوانتاس)». وأضاف أن «المنشأة الجديدة تعزّز قدرتنا على خدمة العملاء بشكل أفضل، كما تدفع عجلة نمونا وتوسع شبكة خدماتنا في السوق الأسترالية»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تدعم أيضاً توسعنا في أسواق لا نخدمها حالياً، كما توفر فرصاً لتقديم خدمات التموين لمؤسسات وشركات كبيرة وصغيرة الحجم معاً».

وكانت «دناتا» دخلت سوق التموين في أستراليا عقب تملكها كامل أسهم مجموعة «ألفا فلايت جروب ليمتد» (ألفا) في عام 2010، ووسعت عملياتها تدريجياً في تلك الدولة، من خلال مزيد من الاستحواذات والنمو الذاتي.

ووقّعت الشركة، في نوفمبر الماضي، اتفاقية لشراء عمليات تموين الطائرات التابعة لـ«كوانتاس»، ما عزّز مكانتها كواحدة من أكبر شركات التموين في أستراليا.

يشار إلى أن «دناتا» تدير صالة انتظار في مطار ملبورن الدولي من خلال «مرحبا»، ذراع الضيافة التابعة لها.