«أبوظبي المالي» ينضم إلى مبادرة «أسواق المال المستدامة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن انضمامه إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، المبادرة الطوعية الهادفة إلى أن تكون الأسواق المالية أكثر استدامة وشفافية، وذلك بالتزامن مع «أسبوع أبوظبي للاستدامة». وتتوافق أهداف واستراتيجية الاستدامة في السوق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، ورؤية الإمارات 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة سالم المنصوري: «تركز الأمم المتحدة، بشكل متزايد، على تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة تحديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وفي هذا الإطار، تلعب الأسواق المالية دوراً أساسياً في جعل الأسواق أكثر استدامة. ومن هذا المنطلق، يسرنا الإعلان عن انضمامنا إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة التي ستمكّننا من العمل جنباً إلى جنب مع مختلف البورصات العالمية الرائدة لنضع استراتيجيات فعالة بعيدة المدى، وندفع إلى أن تكون التنمية المستدامة جزءاً من الاستثمارات والمنتجات المالية في هذه الأسواق».