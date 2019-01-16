«إكويتاتيفا» تستهدف السوق الإماراتية عبر صندوق عقاري جديد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إكويتاتيفا»، التي تدير «صندوق الإمارات ريت العقاري»، إبرام اتفاقية مع شركة «أفلوينت بارتنرز هولدنغز ليمتد»، ومقرها هونغ كونغ، لإطلاق صندوق عقاري جديد.

وأفادت في بيان لها، بأنها تستهدف من خلال الصندوق، الاستثمار بالأصول العقارية في المنطقة التجارية الجديدة الواصلة بين أوروبا وآسيا، والمعروفة باسم «أوراسيا» ضمن «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين.

وقال رئيس إدارة المجموعة، سيلفان فيوجو، في تصريحات للصحافيين على هامش الإطلاق، إن الصندوق يستهدف الاستثمار المباشر في القطاع العقاري، فضلاً عن الاستثمار في دولة الإمارات ودول خليجية أخرى، مستبعداً الاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة.

وأضاف أن رأس المال المبدئي للصندوق يراوح بين 200 و500 مليون دولار (734 مليون درهم و1.84 مليار درهم، فيما تسعى المجموعة إلى وصول رأسماله إلى بضع مليارات دولار على المدى المتوسط.

وأوضح أن الصندوق يستهدف الاستثمار في قطاع الضيافة، والعقارات التجارية، ومحال التجزئة والمدارس، ومن المخطط أيضاً إدراجه في بورصتين في دولة الإمارات والصين بنظام الإدراج المزدوج.

وعلى الرغم من أنه لم يحدد عائد الاستثمار المستهدف من الصندوق، فإن فيوجو قال إن المجموعة دائماً ما تستهدف تحقيق عائدات تقدر بنحو 10% من الصناديق التي تطلقها.

ولفت فيوجو إلى أن الشراكة مع «أفلوينت بارتنرز» ستعزّز من قدرة المجموعة في جمع الأموال بآسيا، كما سيعطيها الفرصة لاكتشاف مزيد من الأصول التي ستزيد القيمة بالنسبة للمساهمين.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «أفلوينت بارتنرز هولدنغ ليمتد»، ستيفن يوين، إن لدى شركته توقّعات إيجابية جداً لهذا التعاون الجديد، الذي سيرسخ العلاقة الممتازة بين قطاع الأعمال في دولة الإمارات وآسيا.

ووفقاً للبيان، فإن الاتفاقية تهدف إلى تقديم فرص استثمارية مربحة للمساهمين في الأسواق الناشئة، من خلال إنشاء صندوق للاستثمار العقاري واحد أو أكثر في البلدان الواقعة ضمن منطقة أوراسيا.