مكتوم بن محمد يستقبل عمدة «الحي المالي» في لندن

المصدر: دبي - وام

رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، ببناء جسور جديدة بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، وترسيخ أسس التشاور والتنسيق والاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والإسهام المباشر والفاعل في تنمية الاقتصاد العالمي والازدهار المالي للحركات والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في مكتبه بمركز دبي المالي العالمي، عمدة الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، اللورد بيتر إستلين.

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتبه بالمركز أمس، عمدة الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، اللورد بيتر إستلين.

ورحب سموه بإستلين، وتجاذب معه أطراف الحديث حول الوضع المالي العالمي، وتوقعات الخبراء والمسؤولين للوضع الاقتصادي والمالي حول العالم في السنة الجارية وما بعدها.

كما تناول الحديث الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في لندن، خصوصاً في مجال تكنولوجيا الابتكار المالي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ببناء جسور جديدة بين الجانبين، وترسيخ أسس التشاور والتنسيق، والاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والإسهام المباشر والفاعل في تنمية الاقتصاد العالمي والازدهار المالي للحركات والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً.