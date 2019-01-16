«فلاي دبي» تدرس تشغيل رحلاتها إلى دمشق

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت شركة «فلاي دبي» بأنها تدرس إعادة تشغيل رحلاتها إلى سورية، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، تقييمها للأوضاع لاستئناف الرحلات إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال متحدث رسمي باسم «فلاي دبي»، لـ«الإمارات اليوم»: «ندرس خيار إعادة تشغيل رحلاتنا إلى السوق السورية»، لافتاً إلى أن الناقلة تتبع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف: «سنعلن عن أي تحديثات تشغيلية، بمجرد اتخاذ القرار من قبل السلطات المعنية بالسماح للناقلات الوطنية الإماراتية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى سورية».

إلى ذلك، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «قرار أي ناقلة لتشغيل رحلات جوية مرتبط بعملية رفع الحظر، الذي يتخذ من قبل الهيئة، باعتبارها الجهة التشريعية والتنظيمية للنقل الجوي».

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة سترسل، خلال الفترة القريبة المقبلة، لجنة متخصصة لدراسة المعطيات بخصوص مطار دمشق الدولي، وإمكانية رفع الحظر.

وتابع: «بعد الزيارة ستتم دراسة التقرير من قبل لجنة في الهيئة العامة للطيران المدني من النواحي كافة، وإصدار القرار بناء على توصيات هذه اللجنة»، متوقعاً أن يحدث ذلك قريباً.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ذكرت، في وقت سابق، أنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق الدولي، من خلال لجنة متخصصة، لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران الوطنية رحلاتها، خلال الفترة المقبلة.