اقتصادية دبي تصدر 20.4 ألف رخصة تجارية جديدة في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأنها أنجزت 248 ألفاً و768 إجراء خلال العام الماضي، فيما أصدرت 20 ألفاً و469 رخصة تجارية جديدة بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بالعام 2017.

وكشف تقرير حركة الأعمال لعام 2018، أن 75% من إجمالي المعاملات المنجزة تمت عبر مراكز التعهيد، مشيراً إلى أن عدد معاملات التجديد بلغ 128 ألفاً و965 معاملة. وأوضح التقرير أن الهند تصدرت الجنسيات المستثمرة.

نتائج قياسية

وتفصيلاً، أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال العام الماضي، حيث سجل القطاع ما يزيد على 248 ألفاً و768 إجراء، إلى جانب إصدار 20 ألفاً و469 رخصة تجارية جديدة بزيادة قدرها 4.6% عن العام 2017.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن تلك النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستمثرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

معاملات التجديد

وأوضحت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت 128 ألفاً و965 معاملة، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 24 ألفاً و859 إجراء خلال العام 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 35 ألفاً و536 معاملة.

وبينت أن إجراءات التصاريح التجارية بلغت 22 ألفاً و148 إجراء، بينما شكلت في التجديد التلقائي 50 ألفاً و148 معاملة، فيما بلغت في الرخص الفورية 1202 إجراء، بينما استحوذت معاملات رخصة تاجر على 1075 إجراء.

وذكرت أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 63.2% من إجمالي الرخص، ثم الرخص المهنية بواقع 34.5%، في حين شكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2% بواقع نمو 0.1% مقابل العام 2017، فيما

نالت الرخص السياحية حصة بنحو 1.1%.

توزيع الرخص

وتوزعت الرخص الجديدة البالغ عددها 20 ألفاً و467 رخصة خلال عام 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث تصدرت منطقة بر دبي بإجمالي 11 ألفاً و435 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 8985 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 47 رخصة تجارية جديدة.

وأظهرت مراكز التعهيد أداء قوياً في المعاملات المنجزة خلال العام الماضي، إذ أتمت 214 ألفاً و337 معاملة، أي ما يعادل 75% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال العام، ما يعكس الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات متعاملي اقتصادية دبي.

وأوضحت بيانات «خارطة الأعمال» أن توزيع الرخص الجديدة في العام 2018 لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 48.3% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، كان كما يلي: برج خليفة 11.8%، بورسعيد 6%، المرر 5.6%، الفهيدي 4.3%، منطقة نايف 4%، المركز التجاري الأول 3.7%، القرهود 3.6%، هور العنز شرق 2.6%، منطقة الكرامة 2.4%، منطقة البرشاء الأولى 2.3%، والخبيصي 2%.

تنوع النشاطات

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2018 تنوع النشاطات التجارية في دبي، حيث حازت التجارة وخدمات الإصلاح على ما نسبته 31.6% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال (22.7%)، ونشاط البناء والتشييد (14.5%)، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية (9.7%)، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل (7.2%)، والنقل والتخزين الاتصالات (5%).

رجال الأعمال الجدد

أشار تقرير حركة الأعمال، إلى أن رجال الأعمال الجدد استحوذوا على نحو 77.8% من الرخص التجارية في دبي خلال العام الماضي بواقع 19 ألفاً و481 رخصة، فيما بلغت حصة سيدات الأعمال 22.2% وهو ما مجموعه 5543 رخصة تجارية بزيادة قدرها 10% مقارنة بنتائج العام 2017.

وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات مستثمرة في العام 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان ثانياً، ثم مصر في المرتبة الثالثة، ثم الصين رابعاً، تلتها بريطانيا في المركز الخامس، والسعودية سادساً لتحل بنغلاديش سابعاً، والأردن ثامناً، لتأتي كندا تاسعاً والفلبين في المرتبة العاشرة.

22.2 %

حصة سيدات الأعمال من الرخص الجديدة الصادرة في دبي خلال 2018.

75 %

من معاملات التسجيل والترخيص لاقتصادية دبي أنجزت عبر مراكز التعهيد.