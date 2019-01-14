«ستاندرد تشارترد»: 3.3% نمواً متوقعاً في الاقتصاد الإماراتي خلال 2019

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنحو 3.3% خلال العام الجاري، مقارنة

بـ2.9% في 2018، ليصبح بذلك الاقتصاد الأعلى نمواً في منطقة الخليج خلال عام 2019.

كما توقع البنك - في تقرير عن آفاق النمو العالمية طويلة الأجل الممتدة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2030 - نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.5% في العام المقبل، و3.2% في عام 2021.

ولفت إلى أن توقعاته طويلة الأجل تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيواصل نموه بالوتيرة نفسها على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يصل متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 إلى 3.4%، وأن يصل متوسط النمو خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2030 إلى 3.5%.

وتوقع التقرير أيضاً استقرار التضخم في الدولة خلال العام المقبل عند 3.4%، مقارنة بـ3.2% في العام الماضي، فيما توقع أن يصل متوسط التضخم خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 إلى 3.3%، وخلال الفترة بين عام 2026 و2030 إلى 3%.

وأكد التقرير أن سعر الدرهم سيظل ثابتاً دون تغيير عند 3.67 دراهم لكل دولار، وذلك في توقعاته الممتدة إلى عام 2030.

إلى ذلك، توقع تقرير «ستاندرد تشارترد» أن يحقق الاقتصاد السعودي خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2030، نمواً قدره 1.3% خلال العام الجاري، و3% في العام المقبل، فيما توقع التقرير أن تحقق البحرين نمواً قدره 2.5% في عام 2019، و2.7% في عام 2020. كما توقع أن تحقق الكويت نمواً قدره 1.4% في عام 2019، و4.1% في عام 2020. وتوقع التقرير أيضاً أن تحقق سلطنة عُمان نمواً قدره 2.3% في العام الجاري، و3% خلال العام المقبل.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع التقرير أن تحقق متوسط نمو سنوي يقدر بنحو 3.8%، والصين بنسبة 5.6%، والهند بنسبة 7.6%، ودول أوروبا الناشئة بنسبة 2.3%.

3.4 %

متوسط النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي، خلال الفترة من 2021 إلى 2025.