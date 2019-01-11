«أراضي دبي» شريك استراتيجي في معرض العقارات الدولي بالقاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشاركتها في معرض العقارات الدولي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة بين 10 و13 يناير الجاري، إذ تسعى الدائرة إلى تسجيل حضور فاعل لها في هذا الحدث كشريك استراتيجي من خلال منصة كبيرة لها.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لـ«أراضي دبي»، يشارك في منصة تجمع تحت مظلتها مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في دبي، بما فيهم شركات «نخيل» و«ماج للتطوير العقاري» و«دبي للاستثمار»، إضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث ستكون الدائرة داعماً لهم بما يخدم القطاع العقاري المتنامي والمزدهر في إمارة دبي.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إن «مشاركتنا في هذا الحدث الدولي المهم تظهر مدى حرصنا على مساعدة مطورينا للترويج لعقاراتهم أمام الجمهور العالمي بشكل أوسع»، مضيفة أن «حضور هذا الحدث يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي على قائمة أفضل الوجهات العقارية والملاذات الاستثمارية في العالم».

وأشارت إلى أن «دبي تمكنت من خلال اقتصادها القوي، وبنيتها التحتية العصرية، وموقعها الاستراتيجي من استقطاب المستثمرين من مختلف الدول»، متوقعة «تزايد الزخم خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع حزم الحوافز والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، فضلاً عن اقتراب انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)».

وذكرت ماجدة راشد أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعرض خلال معرض العقارات الدولي عدداً من التطبيقات الذكية التي نجحت في تطويرها خلال السنوات الماضية، مع تقديم الشروح والعروض اللازمة أمام الزوار، لإظهار الخدمات التي تقدمها الدائرة بصورة سلسة ومرنة لكل فئات متعامليها، كما ستعرض الدائرة من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الجهود المتواصلة التي تبذلها للترويج لبيئة دبي العقارية، والفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها للمستثمرين».

وبيّنت أن «أهم ما تمتاز به السوق العقارية في دبي يتمثل بتوفير طيف متنوع من الخيارات أمام المستثمرين على مستوى الأفراد، الذين يبحثون عن منازل عائلية في وجهات مثالية لقضاء العطلات، وحتى المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تتطلع إلى تحقيق عوائد مضمونة لمساهميها».

وقالت ماجدة راشد إنه «في مثل هذه الأحداث العالمية نلاحظ الإقبال الشديد من قبل المهتمين، خصوصاً عند إلمامهم بالبيئة الاستثمارية المثالية الموجودة في دبي، وسهولة إنجاز المعاملات من التسجيل وحتى فرص التمويل التي توفرها المصارف الوطنية الكبيرة في الدولة».