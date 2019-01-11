مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركمانستان نهاية 2017

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، مع وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية في تركمانستان، راحيمبردي جيباروف، سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات وتركمانستان، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجل نحو 299 مليون دولار (أكثر من مليار درهم) بنهاية عام 2017.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الجانبان في دبي، أخيراً، حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع فرص الشراكات المطروحة في عدد من القطاعات الحيوية محل الاهتمام المتبادل، من أبرزها الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع أهمية تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.

وقال آل صالح، في بيان صادر، أمس، إن «دولة الإمارات وتركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، تحظى بالدعم والرغبة المشتركة من قبل قيادة البلدين الصديقين لتطوير آفاق التعاون في كل المجالات التنموية، وبما يحقق المصالح المشتركة».

وأكد «ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل، خصوصاً على صعيد القطاع الخاص، للاطلاع بشكل متواصل على الحوافز والتسهيلات وفرص الشراكات المطروحة بالقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وتشجيع مجتمع الأعمال من الجانبين على الوجود والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية المتخصصة المنظمة في كلا البلدين».

وذكر آل صالح أن «قطاع السياحة من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص الواعدة للجانبين، سواء على صعيد تطوير حركة التبادل السياحي بين الجانبين أو في ما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي». من جهته، قال وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بتركمانستان، إن «البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، مدعومة بالرغبة المشتركة في الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أكثر تقدماً، وللاستفادة من الفرص النوعية المتوافرة بأسواق البلدين».