اقتصادية دبي: 4 قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المستهلكين

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأن لديها أربع قنوات فاعلة لتلقي شكاوى واستفسارات وملاحظات المستهلكين في الإمارة، مؤكدة حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها على تعزيز تلك القنوات، بحيث تسهل عملية استلام الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، أن «القنوات الأربع هي: الاتصال المباشر على الرقم 600545555، فيما تتمثل القناة الثانية بنظام الحماية الذكية، والثالثة تكون من خلال تطبيق مستهلك دبي، بينما الرابعة هي تطبيق (وي تشات) للمتحدثين باللغة الصينية».

وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، أنه «يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن 600545555 لتسجيل شكاواهم أو استفساراتهم أو مقترحاتهم، حيث يعمل مركز الاتصال من بدء الدوام الرسمي في الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثامنة مساءً»، لافتاً إلى أنه «في حال اتصل المستهلك بعد الساعة الثامنة، فإنه يمكنه ترك شكواه عبر رسالة مسجلة ليتم التواصل معه بعد ذلك».

وبيّن أنه «يمكن للمستهلك أن يعرض الشكوى على نظام الحماية الذكية، وهو أول نظام عالمي لحل شكاوى المستهلكين، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح النظام للمستهلك الحصول على قرار فوري خلال خمس دقائق بحل الشكوى، عبر رسالة تمكين المستهلك ليبرزها للتاجر».

وأشار الزعابي إلى أن «هذه الخدمة تحاكي جيل الشباب المحب لاستخدام التقنيات الحديثة، التي لا تتطلب فترة أطول في الحصول على حل»، موضحاً أنه «يمكن للمستهلكين استخدام نظام الحماية الذكية، عبر خدمة الحل الذاتي للشكاوى في تطبيق (مستهلك دبي) المتوافر على متجري (آب ستور) و(غوغل بلاي)».

كما أشار إلى أنه «يمكن للمستهلك أن يسجل شكوى أو استفساراً أو ملاحظة عبر الخدمة التقليدية لتسجيل الشكاوى، من خلال (مستهلك دبي) أيضاً، حيث تمكن هذه الخدمة المستهلك من تحميل مستندات متعلقة بالشكوى أثناء تقديمها، مثل صورة الفاتورة أو العقد، أو ثيقة الضمان، وغيرها من الأدلة الداعمة للشكوى، وبعدها يحصل على رقم مراجعة الشكوى بشكل فوري، لتتبع سير الشكوى عبر التطبيق نفسه».

وقال الزعابي إنه «تعزيزاً لخدمة المستهلكين الصينيين المقيمين والسائحين، فإن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يستقبل شكاوى الصينيين باللغة الصينية، ويتواصل معهم لمتابعة الشكاوى»، مشيراً إلى أن «القطاع يتابع نظام قسم شكاوى المستهلكين، عبر قسم محايد معني برقابة الأداء، وذلك لضمان تقديم الشكاوى بالشكل المناسب، وحسب مؤشرات الأداء المعتمدة».

- اقتصادية دبي أكدت

متابعة نظام قسم

شكاوى المستهلكين،

عبر قسم محايد معني

برقابة الأداء.