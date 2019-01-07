"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تطلق أول مجلس للمرأة على مستوى القطاع

المصدر: دبي-وام

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تأسيس أول مجلس للمرأة على مستوى قطاع خدمات الاتصال في إطار التزام التزامها بتمكين المرأة وتأكيداً على الدور الريادي والمؤثر للسيدات في جميع القطاعات الحيوية عبر الدولة.

ويعزز مجلس المرأة مكانة الشركة في تمكين الموظفات اللواتي يشكلن 29 في المائه من القوى العاملة فيها بالإضافة إلى ذلك شكلت الإناث نسبة 40في المائه من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً الأمر الذي يجسد التزام الشركة بقيم المساواة والتناغم ونشرها في المجتمع الإماراتي.

وتتمثل رؤية المجلس في تحسين عمليات التواصل والتعاون والتعلم لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتطوير قدراتها للعب دورها الحيوي على جميع المستويات والأصعدة بهدف تحسين الأداء العام للموظفات إضافة إلى الإهتمام بصحتهن وسعادتهن وضمان مشاركتهن في جميع المبادرات المحلية على النحو الأمثل.

وسيسعى المجلس عبر تبني هذه القيم الأساسية إلى دعم المرأة في مكان العمل وإشاعة روح السعادة والمساواة لدى الموظفين عبر إطلاق مبادرات تساهم في خلق ثقافة من التعاون تدعم الاتجاه المستقبلي لتبوأ النساء مراكز قيادية في جميع الأقسام وتحسين كفاءة الموظفات ودعم مشاركتهن في جميع العمليات؛ ووضع المعايير التي تلهمهن لتحقيق المزيد من الانجازات.

ويتوافق إنشاء مجلس المرأة مع الرؤى العالمية بشأن المساواة والتناغم في أماكن العمل ويؤكد توجه الشركة لتبني المزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز هذه القيم وخلق بيئة عمل تمكن الموظفين من التطور و تبوأ مناصب إدارية في مختلف الوظائف والأقسام.

و ذكرت حنان أحمد رئيس مجلس المرأة ان تأسيس المجلس يجسد المساعي المستمرة لضمان التعاون والتناغم بين الموظفين كما يؤكد على ريادة الشركة كمؤسسة إماراتية تستشرف المستقبل وتدعم الأجندة الوطنية لتمكين المرأة وريادتها عبر الإمارات..مؤكدة الالتزام بالعمل لدعم المرأة والاستمرار برؤية الدولة والشركة لتعزيز المساواة على مستوى القطاع وفي المجتمع ككل.