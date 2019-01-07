«إينوك» تفتتح 5 محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» عام 2018 بافتتاح خمس محطات خدمة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، موسعةً شبكتها من المحطات، ليصل عددها إلى 128 محطة في دولة الإمارات، ما يسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز حضورها بقطاع بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40% بحلول عام 2020.

وأفادت «إينوك» في بيان لها أمس، بأن المحطات الجديدة تقع في مناطق: «وادي الصفا»، وطريق دبي العين، ومنطقة «ورسان 3»، و«ند الشبا 3»، و«المحيصنة 5»، مؤكدة أن المحطات بنيت بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي، كما تم تصميم الخزانات بجدران مزدوجة بما يتوافق مع معايير مختبرات «أندررايترز»، إضافة إلى أنابيب الوقود ذات أنظمة الاحتواء الثانوية للحد من احتمالات التلوث البيئي.

ولفتت «إينوك» إلى أنه يمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة، توليد 120 كيلوواط في الساعة خلال أي يوم نموذجي، أي أكثر بنحو 30% من إجمالي الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، فيما يتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسة من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن خطط التوسع لشبكة بيع الوقود بالتجزئة تنسجم مع أهداف «خطة دبي 2021» الرامية إلى إرساء دعائم مدينة ذكية مستدامة، ومساعي تطوير محطات خدمة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد أنه في إطار الاستعدادات لانعقاد «إكسبو 2020 دبي»، فإن المجموعة ماضية في جهود تعزيز البنية التحتية للمدينة لتلبية احتياجات الوقود على المديين القصير والطويل.