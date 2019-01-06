«مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» يستقبل 2.3 مليون زائر في 5 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عزّزت «موانئ دبي العالمية»، قدرات وكفاءة محطاتها البحرية لتواكب الطلب المتنامي في عدد سياح الرحلات البحرية القاصدين دبي للتمتع بأجوائها الساحرة، حيث استقبل مبنى «حمدان بن محمد للمسافرين»، الذي يعد أكبر مبنى للرحلات البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية للرحلات والسياح، أكثر من 2.3 مليون زائر منذ تدشينه في 2014 إلى 2018 (5 سنوات).

وقفز عدد سياح الرحلات البحرية الذين استقبلتهم «محطة حمدان بن محمد» في «ميناء راشد» بواقع 172% من العام 2014، بعدد 232.6 ألف زائر إلى 632.7 ألف زائر في 2018، كما سجل عدد البواخر السياحة نمواً قوياً من 94 باخرة في 2014 إلى 120 باخرة في 2018. وفي العام 2015 استقبلت المحطة نحو 270.9 ألف زائر، وفي 2016 عدد 564.2 ألف زائر، وفي 2017 نحو 602.4 ألف زائر.

وتعمل «موانئ دبي العالمية» على زيادة القدرة الاستيعابية لمباني استقبال السفن البحرية في «ميناء راشد» من خلال إضافة أرصفة جديدة لها تعزز قدرات أرصفتها الحالية والتي يصل طولها إلى 1900 متر، يمكّنها استيعاب سبع سفن سياحية عملاقة، تحمل أكثر من 18 ألف سائح يومياً، وتوفر محطة سفن الرحلات السياحية 70 ألف متر مربع من مواقف السيارات التي تتسع لـ36 حافلة، و150 سيارة أجرة، إضافة إلى السيارات الخاصة، وسيارات الموظفين والزوار وقد حصلت محطة استقبال السفن البحرية في «ميناء راشد» على مركز أفضل محطة رحلات بحرية في الشرق الأوسط طوال السنوات العشر الماضية من «جائزة السفر العالمية».

واستقبلت محطة «حمدان بن محمد للمسافرين» أمس، خمس سفن سياحية عملاقة تحمل على متنها 23 ألفاً و317 زائراً، لتعلن عن بداية موسم نوعي للسياحة البحرية، والسفن هي: «عايدة برايما» وتحمل 6700 زائر، و«إم إس سي سبلنديددا» وتحمل 7918 زائرا، و«إم إس سي ليريكا» وتحمل 3860 زائراً، و«كوستا ميديتيرانيا» وتحمل 5550 زائراً، و«هورايزون» وتحمل 3700 زائر.

وقال الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية، محمد عبدالعزيز المناعي: «تحرص (موانئ دبي العالمية) على تطوير المنشآت المخصصة لحركة السياحة البحرية، لتصل إلى أرقى المستويات العالمية، وتسهم بفاعلية في استقطاب مزيد من الرحلات السياحية البحرية إلى دبي، دعماً للدور الحيوي لقطاع السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن التطوير المستمر في (مبنى حمدان بن محمد للمسافرين) يلبي متطلبات كبرى السفن السياحية العالمية، لتعزيز موقع دبي، مقصداً رئيساً على خريطة السياحة البحرية عالمياً وإقليمياً، ويواكب رؤية دبي في استضافة مليون سائح بحري في 2020، حيث أكدت نحو 10 شركات عالمية اتخاذها من دبي محطة رئيسة لبرنامج رحلاتها خلال موسم الشتاء، وذلك في الموسم (2020 -‏2021)، الذي سيسهم في تنظيم 10 رحلات بحرية دولية انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال نائب رئيس أول علاقات الشركاء في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حمد بن مجرن: «تتحول دبي سريعاً إلى وجهة مفضلة للسفن السياحية العالمية والزوّار، ونحن ملتزمون باستعراض النمو الذي تشهده المدينة والقدرات القوية التي تمتكلها لتطوير هذا القطاع، وكذلك ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للسياحة البحرية على مستوى المنطقة. ويسعدنا استقبال دبي خمس سفن سياحية في يوم واحد للمرة الثانية خلال هذا الموسم، وهو ما نعتبره حدثاً مهماً يعزز مكانة دبي مركزاً مهماً للرحلات السياحية البحرية».

عدد البواخر السياحية سجل نمواً قوياً من 94 باخرة في 2014 إلى 120 باخرة في العام الماضي.