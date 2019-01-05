«النافذة الواحدة» للمستثمرين في عجمان خلال 2019

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أنها تعمل حالياً على استكمال مشروع «النافذة الواحدة» للمستثمرين، الذي يوفر على المتعاملين استخراج بعض الموافقات من الجهات خارج الدائرة، ويتيح تجميعها من خلال نافذه واحدة، متوقعة إنجاز المشروع خلال العام الجاري.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» وجود حزمة جديدة من مبادرات خفض كلفة الأعمال في أسواق الإمارة يتم دراستها حالياً، والإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

وذكرت الدائرة أنها ضبطت وصادرت أكثر من 660 ألف قطعة مقلدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2018، تنوعت بين قطع غيار سيارات، وعطور، وحقائب، وإكسسوارات، وأحذية.

النافذة الواحدة

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن الدائرة تعمل حالياً على استكمال مشروع يطلق عليه اسم «النافذة الواحدة» للمتعاملين والمستثمرين، التي ستوفر عليهم استخراج بعض الموافقات من الجهات خارج الدائرة، ليتم تجميعها من خلال روابط، لتكون عبر نافذه واحدة يراجعها المستثمر لاستخراج الترخيص وجميع المعاملات المتعلقة به. وأكد النعيمي أن مشروع «النافذة الواحدة» من المبادرات الجديدة الداعمة لقطاعات الأعمال في الإمارة، لافتاً إلى أن استكمال المشروع يعتمد على الربط مع جهات ومؤسسات مختلفة يتم العمل معها حالياً، في ما يتوقع إنجاز المشروع خلال العام الجاري.

مبادرات جديدة

وكشف النعيمي عن حزمة جديدة من مبادرات ومحفزات لخفض كلفة الأعمال في أسواق الإمارة، يتم دراستها خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً بعد إقرارها من الجهات المختصة، متوقعاً إنجاز تلك المحفزات خلال العام الجاري.

وأضاف أن الدائرة بادرت بمراجعة جميع الرسوم المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية، سواء التجارية أو الصناعية خلال فترات سابقة، بما يدعم جاذبية الاستثمار في عجمان.

ولفت النعيمي إلى قرار أميري صدر من سمو ولي عهد عجمان في مايو الماضي، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان، المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017، من الرسوم والغرامات المحلية، في حال تجديد تلك المنشآت تراخيصها خلال مهلة الاستفادة من الإعفاء حتى 31 ديسمبر 2018.

الرخصة الفورية

وذكر أن الدائرة استحدثت خلال الفترة الأخيرة عدداً من المبادرات لدعم بيئة الأعمال في الإمارة، من أبرزها مبادرة «الرخصة الفورية» التي جاءت بناءً على توجيهات من رئيس الدائرة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وتتيح للمستثمرين إنشاء أعمالهم خلال فترة قياسية تصل إلى خمس دقائق، مقابل إجراءات كانت تستغرق 16 يوماً.

وأوضح النعيمي أن «اقتصادية عجمان» تلقت 175 شكوى تخص التعدي على علامات تجارية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2018، لافتاً إلى أنها ضبطت وصادرت 660 ألفاً و90 قطعة مقلدة خلال تلك الفترة، تنوعت بين قطع غيار سيارات، وعطور، وحقائب، وإكسسوارات رجالية ونسائية، وملابس، وأحذية. وشدد النعيمي على أن الدائرة تعمل بشكل مستمر للحد من ظاهرة الغش التجاري، وذلك من خلال استقبال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للدائرة على مدار اليوم، كما عمدت إلى تنظيم دورات تدريبية مستمرة للمفتشين، بالتعاون مع الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية، للتعرف إلى أحدث أساليب الغش التجاري للسلع المقلدة، فضلاً عن تنفيذ الحملات في الأسواق، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة استخدام المنتجات المقلدة.

المسرّعات الحكومية

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن «الدائرة شاركت في برنامج المسرعات الحكومية من قبل مجلس الوزراء، كما شاركت في المرحلة الأولى من مبادرة (باشر أعمالك في 15 دقيقة) مع هيئة تنظيم الاتصالات، التي تتيح افتتاح المستثمرين لشركاتهم خلال 15 دقيقة من خلال استخدام الهوية الرقمية وبوابات الحكومة الذكية».

ولفت إلى وجود 26 جهازاً للخدمة الذاتية في منافذ مختلفة بالإمارة، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر مخصصة في مقر الدائرة، لدعم إتمام المتعاملين لإجراءات الهوية الرقمية الخاصة بهم.