«دي إتش إل» تدعم سلسلة توريد «ستراتا» لـ 5 أعوام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا» المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، عن اختيارها شركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»، المزود العالمي لخدمات الشحن الجوي والبري والبحري، لتوفير خدمات الدعم اللوجستي الشاملة لسلسلة توريد «ستراتا».

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن الاتفاقية مع «دي إتش إل» والتي تمتد لخمسة أعوام، تهدف إلى خفض زمن الشحن على امتداد سلسلة التوريد العالمية لشركة «ستراتا»، حيث ستتولى «دي إتش إل» إدارة المستودعات والشحن والتخليص الجمركي لأجزاء هياكل الطائرات التي تنتجها «ستراتا» في منشآتها في مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس»، المشروع المشترك بين شركة المبادلة للاستثمار(مبادلة) وشركة مطارات أبوظبي.

وأوضح البيان أن «دي إتش إل» ستقوم بموجب الاتفاقية بتأسيس مستودع تبلغ مساحته 2500 متر مربع في أبوظبي لجمع وتخزين شحنات «ستراتا»، على أن يتم تجهيز المستودع بوحدات تخزين عالية السعة، إضافة إلى تجهيزه بكل الأدوات اللازمة لتجهيز أجزاء هياكل الطائرات، وتغليفها ونقلها، وذلك لتزويد «ستراتا» بكل متطلبات الدعم اللوجستي المتنامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، إن «(ستراتا) رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة»، مشيراً إلى أنه «مع النمو المتواصل الذي تشهده الشركة، تزداد حاجتها إلى إمكانات لوجستية عالمية المستوى لضمان تسليم منتجاتها المصنعة وفق أعلى المعايير إلى كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية بالجودة والمواعيد المتفق عليها».

وأضاف أن «(دي إتش إل) ستسهم من خلال شبكتها العالمية للشحن ومستودعاتها ذات البنية التحتية المتميزة، إضافة إلى خبراتها الواسعة في التعامل مع أجزاء هياكل الطائرات في دعم أهداف التوسع والنمو لـ(ستراتا) على الصعيد العالمي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمادو ديالو، إن هذه «الشراكة الجديدة مع (ستراتا للتصنيع) ودعمنا لنموها المتواصل، تشكل إضافة نوعية لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا ثقة تامة بقدرة (ستراتا) على تحقيق النمو في قطاع صناعة أجزاء أجنحة وذيل هياكل الطائرات، خصوصاً مع التوقعات بأن يشهد قطاع الطيران نمواً إيجابياً في المستقبل القريب».

بدوره، قال المدير الإقليمي الجديد لشركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» في أبوظبي، كابيل جروفر: «تعد قدرتنا على تجربة واعتماد ممارسات مبتكرة ناجحة، مثل طريقة (كانبان) المطورة خصيصاً لإدارة مخزون مواد قطاع صناعة الطيران بما يتوافق مع العرض والطلب؛ دليلاً على معرفتنا المعمقة بتفاصيل هذا القطاع».