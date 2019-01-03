نصائح ذكية للسفر خلال فصل الشتاء

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قدمت شركة «ترافل بلاس» المتخصصة في استشارات السياحة والسفر، مجموعة من النصائح الذكية للتعامل مع الرحلات الجوية خلال فصل الشتاء أو عندما تسوء الأحوال الجوية. وأوضحت الشركة أن حجز رحلات عدة منفصلة مع شركات طيران مختلفة على مسارات متعددة هي خطة محفوفة بالمخاطر في أي وقت من الأوقات، خصوصاً عندما يكون الطقس سيئاً، إذ إن فقدان الرحلة الأولى يؤدي إلى فقدان رحلات طيران لاحقة، ويزداد الأمر سوءاً عندما ترفض شركات الطيران تحمّل أي التزام تجاه المتعامل.

وبينت أنه بالنسبة لرحلات الربط يجب النظر إلى أهمية تجنب السفر عبر مدن تسوء فيها الأحوال الجوية، كما أن الرحلات المباشرة دون توقف تساعد على تجنب الفوضى في التعامل مع التوقف التام في المحطات وتقلل من فرص التأخير، باعتبارها رحلة واحدة، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تبقى رحلات الصباح فكرة جيدة باعتبار أن أي تغير في الرحلات التي تقلع في وقت متأخر ستجبر المسافرين على المغادرة في صباح اليوم التالي.

وأضافت الشركة أن تسجيل الحقائب يجعل من خطط السفر أكثر تعقيداً في حالات الإلغاء أو التأخير، حيث إنه من المحتمل أن تصل الحقيبة إلى الجهة النهائية قبل المسافر، خصوصاً إذا تمت إعادة توجيهه على متن رحلة مختلفة عبر مطار آخر.

ولفتت إلى أن شركات الطيران الصغيرة التي تمتلك عدداً قليلاً من الطائرات تساعد على توفير تكاليف السفر جواً، وقد توفر تذاكر بأسعار أرخص، لكنها ربما تكون الأسوأ للتعامل معها في حالات الإلغاء أو التأخير لمحدودية قدرتها على توفير رحلات إضافية في وقت قصير، مشددة على أهمية ترك وقت كافٍ بين رحلات الربط، نظراً لكثرة حالات التأخر بسبب الظروف الجوية، وأخذ الوقت الكافي للبحث عن طرق بديلة ورحلات جوية يمكن أن يتم إعادة حجزها في حالة إلغاء الرحلة أو تأخيرها.

وذكرت «ترافل بلاس» أنه عندما يزداد الطقس سوءاً يمكن الاتصال بشركة الطيران على الفور، إذ إنه من المرجح أنها تسمح بإجراء تغييرات الرحلة دون مقابل أو فرض رسوم إضافية.

وأشارت إلى أن بعض المواقع الإلكترونية، تسمح بتتبع الرحلة طوال الأوقات وأي تغييرات في مواعيدها المجدولة، مؤكدة أهمية التحقق مما إذا كانت بطاقة الائتمان تقدم مزايا تأمين السفر، مثل التأمين على إلغاء الرحلة وتأمين تأخر الأمتعة.