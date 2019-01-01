«إعمار مصر»: المفاوضات مستمرة للحصول على أراضٍ في «العاصمة الإدارية»

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت شركة إعمار مصر، التابعة لشركة إعمار العقارية، بأنها ملتزمة بالاستثمار في مصر على المدى الطويل، حيث تسعى إلى تنمية محفظتها العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أنها منحت خلال عام 2018 عقوداً تزيد قيمتها على 1.64 مليار درهم لتنمية مشروعاتها في مصر.

وتفصيلاً، أكدت شركة إعمار مصر، التابعة لشركة إعمار العقارية، في بيان رداً على استفسار من «الإمارات اليوم»، أن لديها التزاماً طويل الأجل تجاه مصر، موضحة أن ذلك يبرز من خلال مشروعات كبرى تطورها الشركة، فضلاً عن الاستثمارات الجارية في الإنشاءات.

وأضافت الشركة أنها منحت خلال عام 2018 عقوداً تزيد قيمتها على ثمانية مليارات جنيه مصري (نحو 1.64 مليار درهم) لتنمية مشروعاتها في مصر.

وذكرت أن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصاً استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية.

وشددت على أنها لاتزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مبينة أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة.

وأضافت: «سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة».

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نمواً في أرباحها بنسبة 20.8%، لتصل إلى 1.75 مليار جنيه (359.24 مليون درهم) مقابل 1.45 مليار جنيه (297.659 مليون درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 2.8 مليار جنيه (574.79 مليون درهم)، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه (531.68 مليون درهم) خلال فترة المقارنة.

وسجلت شركة إعمار العقارية إيرادات بقيمة 17.390 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو نسبته 30% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته أعمال «إعمار للتطوير» التابعة لها. ووصل صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 5.262 مليارات درهم، بنمو نسبته 28% قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات، مقارنة بصافي الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

• «إعمار مصر» تسعى إلى تنمية محفظتها العقارية خلال الفترة المقبلة.